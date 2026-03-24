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En el marco de las actividades por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, realizadas en la plaza 20 de Noviembre de Caleta Olivia, el vecino Juan Rivarola —quien fue detenido durante la última dictadura cívico-militar en 1977— compartió un testimonio atravesado por la memoria, pero también por una mirada crítica sobre el presente.

Juan Rivarola, uno de los oradores en el acto realizado en la plaza 20 de Noviembre de Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO/LOA

En diálogo con el móvil de La Opinión Austral, Rivarola planteó la necesidad de mantener viva la memoria colectiva: “Conciencia social y política para aportar con las vivencias que tuvimos”, expresó, en referencia al rol de quienes atravesaron el terrorismo de Estado.

También, apuntó contra los sectores de poder que, según sostuvo, fueron beneficiados durante la dictadura: “En esa época, los verdaderos dueños del modelo fueron la parte civil, las grandes empresas concentradas de poder que se quedaron después con recursos y empresas del Estado”.

En esa línea, trazó un puente directo con la actualidad: “Hoy tenemos parte de esa herencia en la ley de entidades financieras de los bancos”, afirmó, al tiempo que remarcó la necesidad de transformaciones profundas en el sistema económico.

La tapa de La Opinión Austral del suplemento especial por el 24M.

“Hay que reforzar la democracia para en el futuro cambiar esa ley y poder establecer un modelo de mayor justicia social y distribución para los trabajadores y trabajadoras”, sostuvo

Memoria, participación y disputa cultural

Rivarola también destacó cambios en la participación social respecto a décadas anteriores: “Cambió un poco y hay otro grado de participación de la ciudadanía que antes no había. Eso va a ayudar a la democracia”, señaló.

Sin embargo, advirtió que persisten desafíos en el plano simbólico e ideológico: “Tenemos que librar la lucha cultural que nos ganaron. Esa batalla que se perdió fue la que trajo este gobierno que tenemos actualmente y que tuvimos con Macri y con Menem”.

En ese marco, consideró que la sociedad comienza a reaccionar frente a ese escenario: “La sociedad está respondiendo”, concluyó.

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