La ciudad de Río Gallegos sumó un nuevo hito productivo con la llegada de una fábrica de puertas placa que ya comenzó a descargar insumos y maquinaria en el predio del Polo Comercial e Industrial de Santa Cruz Puede. El proyecto, impulsado por la empresa privada con control estatal, busca fortalecer el sector de la construcción, generar empleo y reducir costos logísticos al producir insumos clave dentro de la provincia.

El anuncio fue confirmado por Gustavo Sívori, presidente de Santa Cruz Puede, durante un móvil exclusivo de La Opinión Austral y LU12 AM680, en el que destacó el impacto de la inversión y el cronograma de puesta en marcha.

Gustavo Sívori, presidente de Santa Cruz Puede. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La llegada de la fábrica de puertas placa a Río Gallegos representa un paso concreto en la estrategia de industrialización y sustitución de importaciones internas, con impacto directo en el empleo, la construcción y el desarrollo regional. Con producción local, menor dependencia del flete y articulación público-privada, Santa Cruz suma una nueva herramienta para fortalecer su economía y apostar al crecimiento con identidad propia.

Una fábrica estratégica para la construcción de viviendas

La planta estará dedicada a la fabricación de puertas placa interiores, con una capacidad inicial de producción estimada en 400 unidades en su primera etapa. Según explicó Sívori, la fábrica se integra de manera directa con el proyecto de casas modulares que ya se desarrolla en el mismo predio, en los primeros galpones del polo industrial, ubicado sobre la ruta 3, a metros de la rotonda del aeropuerto de Río Gallegos.

“La fábrica de puertas placa se complementa con la de casas modulares. Vamos avanzando paso a paso en las distintas industrias que fueron planificadas y aprobadas para este predio por el gobernador Claudio Vidal”, señaló el titular de Santa Cruz Puede, al tiempo que remarcó que se trata de uno de los proyectos productivos previstos desde el inicio.

Asociación público-privada y modelo productivo

El emprendimiento se concreta bajo un esquema de asociación con capital privado, sin competencia directa con el sector comercial existente. La empresa que aporta la maquinaria y el know how proviene de Jujuy, mientras que Santa Cruz Puede facilita el espacio, la materia prima inicial y la articulación local.

“Este es el modelo para el cual fue creado Santa Cruz Puede: asociarnos con el capital privado. Nosotros ponemos el lugar y los insumos iniciales; ellos traen la maquinaria, el trabajo y la experiencia”, explicó Sívori. El objetivo es producir localmente puertas y aberturas que hoy deben traerse desde el norte del país, con altos costos de flete.

Una empresa de Jujuy se asoció con Santa Cruz Puede para fabricar puertas placa en Río Gallegos. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En cuanto a los plazos, el presidente de Santa Cruz Puede se mostró cauto, aunque optimista. La previsión es que la planta esté en funcionamiento durante la primera quincena de enero, con la salida de la primera puerta fabricada íntegramente en Santa Cruz.

“Queremos ser responsables con las fechas. Creemos que en la primera quincena de enero deberíamos estar mostrando la puerta número uno hecha en Santa Cruz”, afirmó, subrayando que la credibilidad es uno de los principales activos del proyecto.

Puertas a la venta

La producción no estará orientada a la venta minorista directa al público, sino al abastecimiento del comercio local y a empresas constructoras. La idea es ofrecer un producto competitivo en precio y calidad, elaborado con mano de obra santacruceña, para que los comercios del rubro puedan comercializarlo.

“Nuestra intención no es abrir un local propio, sino abastecer a los comercios que ya venden puertas. Invitamos a todos los comerciantes de la construcción a contactarse para poner este producto a disposición”, indicó Sívori.

Casas modulares y reciclado de materiales petroleros

Santa Cruz Puede fabrica casas modulares con tubings de pozos petroleros. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La fábrica de puertas forma parte de un plan más amplio que incluye la fabricación de casas modulares construidas con materiales reciclados de la actividad petrolera. Los perfiles estructurales se realizan con tubings y caños recuperados de la remediación ambiental de los yacimientos petroleros maduros, lo que permite viviendas de aproximadamente 50 metros cuadrados, con dos habitaciones y un diseño moderno.

Santa Cruz Puede fabrica casas modulares con tubings de pozos petroleros. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Son casas pensadas para el viento, con estructuras muy reforzadas”, bromeó Sívori sobre la seguridad que brindan los caños tubings.

Avances en infraestructura

En paralelo, avanzan las obras de infraestructura del predio industrial, con trabajos coordinados entre distintos organismos del Estado para garantizar servicios esenciales como gas y agua. Además, Santa Cruz Puede prevé la puesta en marcha de una planta de alimentos balanceados, con peletizadora y silos, orientada a reducir costos para los productores y mejorar la competitividad del sector ganadero.

Peletizadora, la fábrica de alimento balanceado antes de armarse en el predio de Santa Cruz Puede. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“La diversificación productiva es clave: no solo petróleo, minería o pesca. También industrias que generen trabajo y valor agregado local”, remarcó Sívori, al destacar que ya existe demanda para varios de los proyectos en marcha.