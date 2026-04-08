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Tras el acto realizado en Casa de Gobierno encabezado por el gobernador Claudio Vidal con la presencia de 14 operadoras hidrocarburíferas, se realizó una conferencia de prensa en la que el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, fue el primero en tomar la palabra.

Consultado por La Opinión Austral sobre el desafío del no convencional en la provincia, Marín fue categórico respecto al compromiso asumido por la compañía. “Con respecto a Palermo Aike, YPF tiene un compromiso y va a honrarlo como lo habíamos comprometido con el gobernador (por Claudio Vidal). Durante este año tenemos que juntar todos los servicios, y al no haber actividad convencional, los costos exploratorios son muchos más altos y hay que agruparlos”.

El CEO puso el foco en la complejidad operativa que implica avanzar en una nueva área sin infraestructura previa, un punto crítico en la ecuación de costos. En ese sentido, confirmó el próximo paso concreto en la estrategia exploratoria. “Vamos a hacer un pozo exploratorio en Palermo Aike, esperemos que nos dé bien, y que de esa forma se genere riqueza y a partir de ahí, generar valor. No podemos precisar una fecha porque dependerá de cuando agrupemos los servicios, la locación estaría determinada, seguramente sea en el segundo semestre”.

Claudio Vidal en el acto que encabezó en Casa de Gobierno. FOTO: JOSÉ SILVA/LOA

La comparación con otros desarrollos no convencionales, como Vaca Muerta, aparece como referencia inevitable, aunque Marín sostuvo: “Primero hay que descubrir, y luego empezar a hacer los pilotos y en el desarrollo se puede comparar, pero sí hay muchos costos operativos entre el no convencional y convencional en Argentina”.

En paralelo, otro de los ejes abordados fue la remediación ambiental en la zona norte de la provincia, un tema sensible tanto para la industria como para la comunidad. “Lo mencionó el señor gobernador, trabajamos para hacerlo de manera transparente y cumplir con la ley. YPF y el gobierno de Santa Cruz contratamos a la Universidad de Buenos Aires para que sea una tercera parte, que está en los últimos detalles y cuando salga el informe YPF lo va a hacer”.

En esa línea, el titular de la petrolera destacó una decisión que busca marcar un precedente en el sector. “Es la primera compañía que decide cuando deja unas áreas, tomar y sacar los pasivos ambientales”.

“Excelente medida”

El encuentro con el gobernador Claudio Vidal y otras operadoras también dejó definiciones sobre política energética. Marín no dudó en respaldar la estrategia de reducción de regalías como herramienta para sostener la actividad. “Me parece una excelente medida. En las primeras reuniones que tuvimos con el gobernador le sugerimos también, siempre fui un convencido cuando llegué a YPF de lo que tenía que hacer la empresa y los gobernadores para ayudar al convencional deberían hacer un programa de baja de regalías”.

La lógica, explicó, es clara desde la mirada del negocio. “Me parece lo correcto, que los incentivos ayudan a la producción y es la forma de paliar la declinación de los convencionales. YPF hoy no está en yacimientos convencionales, las otras compañías sí lo están, pero hablando como petrolero me parece una excelente medida”.

En un plano más macro, Marín vinculó estas decisiones con el escenario internacional y el rol que puede ocupar Argentina en el mercado energético. “El programa de YPF y su objetivo es que Argentina exporte más de 30 mil millones de dólares a partir de 2031. Argentina es un exportador neto de petróleo, personalmente creo que a fines de este año pasaremos el millón de barriles”.