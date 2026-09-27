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La ministra de la Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, Nadia Ricci, participó del Encuentro Internacional de Mujeres del Turismo (FEMTUR), desarrollado en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) en La Rural de Buenos Aires, donde expuso sobre la reconversión productiva de la provincia y el papel del turismo como motor de desarrollo.

El FEMTUR reunió a representantes del sector público, privado, académico y emprendedor de distintos puntos de Latinoamérica, bajo el lema “Mujeres liderando el turismo del futuro”. El encuentro tuvo como objetivo generar un espacio de debate sobre un turismo más justo, inclusivo y sostenible, además de visibilizar el rol de las mujeres en la toma de decisiones del sector.

La apertura contó con la participación del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; la presidenta del FEMTUR, Yanina Martínez; y la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel.

Daniel Scioli, Yanina Martínez y Laura Teruel en la apertura del Encuentro Internacional de Mujeres del Turismo (FEMTUR)

Ricci integró el panel destinado a mujeres que forman parte del sector público nacional e internacional, junto a ministras de Turismo de distintas provincias argentinas y referentes de otros países.

Durante su exposición, la funcionaria puso el foco en el proceso de reconversión productiva de Santa Cruz y en la decisión de incorporar al turismo como uno de los principales ejes para diversificar la matriz económica provincial.

“Santa Cruz se caracterizó durante mucho tiempo por una matriz productiva netamente extractiva, y hasta la llegada del gobernador Claudio Vidal no se había trabajado en un plan estratégico de diversificación productiva. Hoy el turismo juega uno de los roles más importantes en ese camino”, sostuvo Ricci.

La ministra destacó que la estrategia apunta a ampliar el desarrollo turístico de la provincia y fortalecer tanto los destinos consolidados como aquellos que buscan posicionarse en el mercado nacional e internacional.

En ese sentido, Ricci remarcó que Santa Cruz cuenta con una amplia variedad de paisajes y propuestas turísticas que exceden a sus destinos más reconocidos.

“Somos internacionalmente conocidos por El Calafate y El Chaltén, pero tenemos muchísimo más para mostrar”, afirmó.

La funcionaria señaló que la provincia cuenta con cordillera, lagos, glaciares, estepa y costa marítima, además de propuestas vinculadas al turismo natural, cultural e histórico.

“Santa Cruz tiene cordillera, lagos y glaciares, una estepa inhóspita y maravillosa, y también tiene mar, con ballenas. Tenemos turismo natural, cultural e histórico, y por eso trabajamos para consolidar nuestros destinos emergentes, que son tan valiosos como los que ya conoce el mundo entero”, agregó.

Panel “Mujeres del Sector Público Nacional” del FEMTUR. De izquierda a derecha: Ezequiel Barbieri, moderador; Marcela Aeberhard, secretaria de Turismo de la provincia de Santa Fe; Soledad Martínez, subsecretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires; Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo; Nadia Ricci; y Leticia Esteves, ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia del Neuquén.

Medidas para fortalecer el sector turístico

Durante su presentación, Ricci también repasó algunas de las medidas impulsadas desde el Gobierno de Santa Cruz para acompañar el crecimiento de la actividad turística.

Entre ellas mencionó el mantenimiento de una de las alícuotas de Ingresos Brutos más bajas del país, la decisión de no cobrar canon en el sector turístico y las acciones destinadas a mejorar la conectividad provincial.

En materia de transporte aéreo, destacó la incorporación de una aerolínea que permite conectar la zona norte de Santa Cruz, mientras que también hizo referencia al impulso de eventos deportivos internacionales como una herramienta para ampliar la actividad durante todo el año.

Entre esas iniciativas se encuentra la Winter Swimming World Cup, competencia de natación en aguas frías que contribuye a posicionar a Santa Cruz de cara al Mundial de Natación en Aguas Frías 2028.

Conectividad, el desafío para los destinos emergentes

En el cierre de su exposición, Ricci señaló que la extensión territorial y la baja densidad poblacional de Santa Cruz representan un desafío para el desarrollo turístico y reclamó el acompañamiento de políticas nacionales, especialmente en materia de conectividad.

“Santa Cruz es la segunda provincia más extensa del país, pero con menos de 400.000 habitantes. Necesitamos el acompañamiento de políticas nacionales que nos ayuden a romper esas asimetrías, sobre todo en materia de conectividad”, planteó.

En esa línea, sostuvo que mejorar las conexiones resulta fundamental para que los destinos emergentes puedan desarrollarse junto con las políticas implementadas por el Gobierno provincial.

La participación de Santa Cruz en la 30° edición de la Feria Internacional de Turismo forma parte de la estrategia impulsada por la gestión del gobernador Claudio Vidal para promover el turismo como motor de desarrollo, avanzar en la diversificación de la matriz productiva y posicionar los atractivos y la identidad santacruceña ante visitantes del país y del mundo.