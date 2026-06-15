Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La diputada provincial Agostina Mora (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley para modificar la Ley N° 1494 de Coparticipación Provincial e incorporar las regalías mineras dentro de los recursos que se distribuyen entre los municipios y las comisiones de fomento de Santa Cruz.

La iniciativa propone modificar el inciso c) del artículo 1° de la normativa vigente para establecer que el 7% de las regalías de gas, petróleo y minería que perciba la Provincia formen parte de la masa coparticipable destinada a los gobiernos locales.

Agostina Mora, diputada de Unión por la Patria, autora del proyecto de ley. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Actualmente, la Ley de Coparticipación contempla la distribución de una porción de las regalías hidrocarburíferas, pero deja afuera a las regalías provenientes de la actividad minera, que ingresan en su totalidad al Tesoro Provincial.

Los fundamentos

Según argumentó la legisladora en los fundamentos del proyecto, la propuesta busca equiparar el tratamiento de ambos recursos naturales y garantizar que las localidades que conviven con la actividad minera puedan participar de los beneficios económicos que genera el sector.

“La explotación minera produce efectos territoriales concretos y profundos, entre ellos mayor demanda de servicios públicos, deterioro de infraestructura vial, presiones sobre los sistemas de salud y educación, y transformaciones sociales y ambientales que los municipios y comisiones de fomento deben absorber con recursos propios”, sostuvo Mora Doldán.

A las empresas mineras no se les aplica ningún cambio con este proyecto de ley.

La iniciativa también incorpora obligaciones de transparencia para el Ejecutivo provincial. En caso de aprobarse, la Secretaría de Estado de Hacienda y Finanzas deberá publicar mensualmente un informe detallando la recaudación por regalías mineras e hidrocarburíferas, los montos coparticipables resultantes y la distribución efectiva realizada a cada municipio y comisión de fomento.

El proyecto surge luego de que el Poder Ejecutivo vetara una ley sancionada por la Cámara de Diputados en abril de este año, que establecía una nueva estructura para las regalías mineras y contemplaba un porcentaje de distribución a las localidades.

“Lo único que cambia es el destino interno de los fondos dentro del sector público provincial”.

AGOSTINA MORA

En ese momento, el Gobierno provincial argumentó posibles conflictos con el régimen de estabilidad fiscal previsto en la Ley Nacional de Inversiones Mineras y cuestionó que la redistribución de recursos se realizara fuera de una reforma integral de la Ley de Coparticipación.

No hay afectación a mineras

Frente a esas observaciones, Agostina Mora aseguró que la nueva propuesta evita modificar la alícuota de las regalías mineras y se limita a redefinir el destino de una parte de los fondos que ya percibe la Provincia. De esta manera, sostiene que no se incrementa la carga tributaria para las empresas mineras ni se afecta el régimen de estabilidad fiscal vigente.

“Lo único que cambia es el destino interno de los fondos dentro del sector público provincial”, remarcó la diputada en los fundamentos.

La legisladora consideró que la medida constituye un acto de “justicia distributiva” para las localidades del interior santacruceño, especialmente aquellas cuya economía y desarrollo están vinculados a la actividad minera. Asimismo, señaló que el proyecto retoma el criterio aplicado desde 1982 con las regalías hidrocarburíferas y busca extender ese mismo principio a los recursos generados por la minería.

En la última sesión ordinaria, el proyecto de la diputada Agostina Mora tomó estado parlamentario y quedó en condiciones de empezar a ser debatido en comisiones.