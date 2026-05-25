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El bloque Unión por la Patria presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley para crear el Programa Provincial Educativo y Conmemorativo “Sembrando Memoria: Malvinas en las Escuelas de Santa Cruz”, una propuesta orientada a fortalecer la memoria histórica, la conciencia soberana y el reconocimiento a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas dentro del ámbito educativo.

La iniciativa, firmada por la diputada Rocío García, busca establecer un abordaje permanente sobre la Causa Malvinas en los establecimientos educativos públicos y privados de la provincia, comprendiendo los niveles Inicial, Primario y Secundario.

Entre los aspectos centrales de la propuesta figura la incorporación progresiva de un distintivo conmemorativo de las Islas Malvinas en delantales, guardapolvos, uniformes escolares o indumentaria institucional de los estudiantes. Según el texto, el emblema deberá ser “único, visible, representativo y adecuado para su aplicación en indumentaria escolar”, respetando criterios vinculados con la identidad nacional y la memoria histórica.

Entre los aspectos centrales de la propuesta figura la incorporación progresiva de un distintivo conmemorativo de las Islas Malvinas en delantales, guardapolvos, uniformes escolares o indumentaria institucional de los estudiantes. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL).

Asimismo, el proyecto establece que la implementación del distintivo no podrá representar un costo obligatorio para las familias. Para ello, la autoridad de aplicación deberá prever mecanismos de producción, provisión y distribución gratuita, especialmente para estudiantes en situación de vulnerabilidad social, económica o territorial.

Además del símbolo en la indumentaria escolar, la propuesta contempla el desarrollo de materiales didácticos específicos, jornadas institucionales, capacitaciones docentes y encuentros con veteranos de guerra y familiares de caídos, así como concursos y proyectos de investigación y producción artística.

Rocío García, autora del proyecto de ley. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

En los fundamentos del proyecto se remarca la importancia de mantener viva la causa de manera cotidiana y no únicamente en fechas conmemorativas. “La Causa Malvinas representa un pilar inalienable de la identidad argentina y un símbolo de nuestra soberanía nacional”, expresa el documento.

En ese sentido, se sostiene que Santa Cruz posee un vínculo particular con el tema debido a su ubicación geográfica y a su relación histórica con la Patagonia y el Atlántico Sur. “En la provincia de Santa Cruz, debido a nuestra ubicación geográfica y vínculo histórico indisoluble con la Patagonia y el Atlántico Sur, la conexión con las islas es parte constitutiva de nuestra cotidianeidad”, señala el texto.

Alumnos descubriendo una imagen del soldado José Honorio Ortega. (FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

La iniciativa también destaca el rol de las instituciones educativas en la construcción de ciudadanía y memoria colectiva. “Es responsabilidad fundamental de la escuela, como institución formadora de ciudadanos, honrar la memoria de los caídos y de nuestros Veteranos de Guerra, transmitiendo este legado a las nuevas generaciones”, sostiene.

Además, se remarca que el objetivo excede una conmemoración puntual: “Este proyecto no se limita a un acto conmemorativo aislado, sino que se constituye como una herramienta pedagógica transversal”.

Dentro de los fundamentos se destaca además el origen de la idea, ya que se incorporó una propuesta impulsada por el estudiante de cuarto grado de la Escuela N° 39 de Río Gallegos, Gael Levill Hernández, cuya iniciativa fue incorporada como antecedente y aporte al proyecto legislativo.