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Iñaki Gutiérrez, referente de La Libertad Avanza a nivel nacional, confirmó su participación en el Congreso de la Juventud que se realizará este viernes 23 en Río Gallegos, una actividad que definió como el punto de partida para el trabajo político de cara a las elecciones provinciales y nacionales de 2027.

En una entrevista realizada en Radio LU12 AM680, Gutiérrez señaló que acompañará al diputado nacional Jairo Guzmán y a los integrantes de la juventud libertaria de Santa Cruz. Según sostuvo, el encuentro permitirá comenzar a delinear la estrategia política del espacio para el próximo año, cuando la fuerza buscará competir en distintos distritos del país.

Al analizar el escenario electoral santacruceño, consideró que la polarización entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria podría profundizarse en los próximos comicios. Explicó que, en los años electorales presidenciales, una parte del electorado suele concentrar su voto en las fuerzas que pueden acompañar al candidato a presidente con representación legislativa.

El lugar de los jóvenes en las listas de 2027

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la participación de los jóvenes en la construcción política de La Libertad Avanza y las posibilidades de que ocupen lugares en las listas electorales del próximo año.

El diputado nacional Jairo Guzmán y el dirigente Inaki Gutiérrez estarán este fin de semana en Río Gallegos.

Gutiérrez sostuvo que el espacio abrió ámbitos de liderazgo y debate para las nuevas generaciones y consideró que 2027 será un año clave para ampliar esa participación, especialmente en las candidaturas a concejales, diputados provinciales e intendentes.

“Me voy a ocupar en todo el país de que los jóvenes tengan protagonismo”, afirmó. En ese sentido, agregó que buscará que los militantes juveniles formen parte tanto de las listas como de las decisiones políticas y las estrategias electorales.

También planteó la necesidad de priorizar nuevas figuras por encima de determinados acuerdos políticos. “Tenemos que priorizar nuevas caras, oxigenar la política, antes que acuerdos políticos que capaz nos hagan sacar algún que otro voto más, pero que van a hacer que nosotros renunciemos a nuestra identidad”, expresó.

“Tenemos que priorizar nuevas caras, oxigenar la política”. Iñaki Gutiérrez

El dirigente aseguró que no tiene previsto ser candidato en 2027, ni en la Ciudad de Buenos Aires ni a nivel nacional. Explicó que se siente cómodo en su actual lugar y que su intención es trabajar para que otros integrantes del espacio puedan acceder a cargos electivos.

Además, defendió la participación política de los jóvenes más allá de los puestos públicos y sostuvo que la militancia no debe estar necesariamente vinculada a un salario estatal.

El mensaje para los jóvenes

Durante la entrevista, Gutiérrez también fue consultado sobre la situación de los jóvenes santacruceños que no encuentran empleo o que consideran emigrar en busca de oportunidades laborales.

Eugenia Rolón, Iñaki Gutiérrez y Alan Williams serán algunos de los referentes nacionales que participarán del Congreso de Juventud de La Libertad Avanza en Río Gallegos.

En respuesta, pidió que permanezcan en la provincia y vinculó su mensaje con los resultados económicos que, según su evaluación, comenzó a mostrar la gestión nacional.

“En primer lugar, les agradecemos profundamente el enorme esfuerzo que vienen realizando”, manifestó. Luego, insistió: “De mi lado, pedirle que se quede porque creo que falta muy poquito para que le lleguen los resultados de esta nueva Argentina”.

El referente libertario reconoció que la mejora de algunos indicadores económicos puede no haberse traducido todavía en la situación personal de todos los jóvenes. Sin embargo, mencionó la desaceleración de la inflación y los avances en los sectores energético, agropecuario y minero como parte de los resultados que destacó del Gobierno nacional.

“Les agradecemos profundamente el enorme esfuerzo que vienen realizando”. Iñaki Gutiérrez

También admitió que existen actividades que enfrentan mayores dificultades para recuperarse, entre ellas la construcción, y sostuvo que el retiro del Estado nacional de la obra pública modifica las condiciones de ese sector.

“Sería muy injusto de nuestra parte vender espejos de colores”, señaló. En ese marco, pidió disculpas por los aspectos de la gestión que no alcanzaron las expectativas y afirmó que la Argentina que proyecta el oficialismo necesita de los jóvenes.

La defensa de Milei

Otro tramo del diálogo estuvo dedicado a las críticas que recibe el Gobierno nacional por su relación con las provincias y por el supuesto alejamiento de las necesidades del interior del país.

Gutiérrez rechazó esos cuestionamientos y sostuvo que la administración de Javier Milei devolvió recursos y facultades a las provincias. Como argumento, mencionó los cambios en los subsidios y las decisiones vinculadas con los recursos naturales.

“Es el gobierno que más le ha devuelto al interior”, aseguró. También cuestionó a los dirigentes que sostienen una postura contraria y atribuyó parte de esas críticas a diferencias políticas con el oficialismo.

Gutiérrez realizó una fuerte defensa de las políticas del presidente Javier Milei.

La discusión incluyó el estado de las rutas nacionales, una problemática de especial relevancia para Santa Cruz y la Patagonia. Frente a los cuestionamientos por el deterioro vial, Gutiérrez sostuvo que se trata de una situación acumulada durante décadas y defendió las concesiones impulsadas por la administración nacional.

“Si hace 40 años que las rutas nacionales son una basura, no podemos pretender que en dos años se solucione ese problema”, expresó.

Según indicó, el Gobierno realizó auditorías, planificó las concesiones y avanzó con las adjudicaciones. Afirmó que las empresas comenzaron a trabajar en buena parte de los tramos y que las obras restantes deberían iniciarse en el corto plazo, de acuerdo con los contratos.

Asimismo, defendió el sistema de concesiones con peaje como una forma de financiar el mantenimiento y la reparación de las rutas nacionales.

Reforma laboral

La reforma laboral también formó parte de la conversación en LU12 AM680. Gutiérrez defendió la flexibilización del sistema laboral que promueve el Gobierno nacional y argumentó que busca ampliar el acceso al empleo registrado.

“Pretendemos que más argentinos puedan gozar de esos derechos”, sostuvo al explicar la posición del oficialismo.

Iñaki Gutiérrez: “Me voy a ocupar en todo el país de que los jóvenes tengan protagonismo”.

El dirigente cuestionó el funcionamiento del mercado laboral argentino y afirmó que la normativa vigente no logró incorporar a una parte importante de los trabajadores a empleos registrados. En ese sentido, planteó que es necesario modificar las reglas para facilitar la contratación en el sector privado.

También criticó el rol de los sindicatos en la representación de los trabajadores y defendió la posibilidad de que empleados y empleadores negocien condiciones de manera directa. Durante el intercambio, se plantearon contrapuntos sobre las diferencias de poder entre ambas partes y sobre la función de las organizaciones gremiales.

El dirigente criticó el rol de los sindicatos en la representación de los trabajadores.

La discusión se extendió al modelo económico de la década de 1990, las privatizaciones y el papel del Estado en empresas públicas. Gutiérrez diferenció aquella etapa de la actual gestión y destacó el equilibrio fiscal como uno de los principales objetivos del Gobierno de Milei.

Sobre el final, el referente libertario reiteró que buscará promover la participación de jóvenes en las listas electorales y sostuvo que el objetivo es presentar candidaturas que representen al electorado. La actividad prevista en Río Gallegos se inscribe en esa estrategia de organización partidaria, con la mirada puesta en las elecciones de 2027.