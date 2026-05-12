De acuerdo a un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Santa Cruz ha sido la provincia que más creció en transparencia presupuestaria.

Según se detalla en dicho informe, la provincia de Santa Cruz, experimentó un incremento de 3,60 puntos escalando del penúltimo lugar al puesto número diez entre las 24 provincias argentinas. Las provincias de Córdoba y Entre Ríos se ubican en lo más alto del podio, mientras que Santiago del Estero está en el fondo de la tabla. El período analizado corresponde a 2024.

Evolución de Santa Cruz

En 2024, las provincias argentinas alcanzaron un puntaje promedio de 7,8 sobre 10, mostrando una consolidación de los niveles de transparencia activa y una reducción histórica en la brecha entre los distritos con mejor y peor desempeño.

En este escenario, de acuerdo al documento emitido por el CIPPEC, el caso de Santa Cruz es el más destacado del año al registrar la mejora más importante de todo el país con un incremento de 3,60 puntos.

La provincia administrada por el gobernador Claudio Vidal, logró salir del penúltimo lugar de la tabla, donde se ubicaba en 2023 con apenas 4,55 puntos, para alcanzar una calificación de 8,15, superando el promedio nacional.

Cuadro de situación de las otras provincias

El podio de las provincias con mejor desempeño en 2024 estuvo liderado por Córdoba (9,90), seguida de cerca por Entre Ríos (9,75), Santa Fe (9,70), Tierra del Fuego (9,55) y Neuquén (9,40). En el extremo opuesto, las jurisdicciones con los puntajes más bajos fueron Santiago del Estero (4,55), Corrientes (4,95), Río Negro (6,00) y, compartiendo el anteúltimo escalón, Catamarca y Formosa (6,70).

Para realizar este ranking, CIPPEC utiliza una metodología que intenta replicar el ejercicio que realizaría cualquier ciudadano interesado en conocer las cuentas públicas de su provincia a través de la web.

Qué mide el CIPPEC

La medición asigna un puntaje máximo de 10 puntos basado en cuatro bloques: Recursos (3,55 pts), Ejecución y rendición de cuentas (3,40 pts), Presupuesto (2,60 pts) y Divulgación*(0,45 pts). En cada área, se evalúa tanto la disponibilidad y desagregación de los datos (qué tan abierta está la información) como el nivel de rezago (qué tan actualizada se encuentra al momento del relevamiento, realizado entre el 2 y 20 de diciembre).

No obstante, el informe destaca que, incluso en los niveles más bajos, existe una tendencia hacia la convergencia en la publicación de documentos clave como la Cuenta de Inversión.

Este avance se debió principalmente a mejoras en el bloque de ejecución, tras pasar de no publicar reportes en 2023 a presentar en 2024 información de gastos ejecutados abierta en cinco categorías, además de una mayor transparencia en la difusión de los datos de recaudación propia.