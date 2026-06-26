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Este viernes, se desarrolló en la Legislatura de Santa Cruz, la segunda sesión extraordinaria, en donde el Gobierno provincial expuso el Informe de Gestión del Primer Semestre del 2026.

Debido a que el Jefe de Gabinete de Ministros, Pedro Luxen, no pudo asistir debido a una situación familiar, en su lugar tomó la palabra, la ministra de Gobierno, Belén Elmiger.

La exposición comenzó con el análisis del Ministerio de Seguridad, donde la funcionaria respondió consultas de los legisladores sobre el funcionamiento de las fuerzas policiales, los reclamos salariales, el equipamiento y la indumentaria del personal. También se abordó la situación del sector policial, que actualmente se encuentra bajo medidas de “quite de colaboración” en reclamo de mejoras salariales.

En ese contexto, Elmiger explicó que el Poder Ejecutivo habilitó el 10 de junio de 2026 la mesa del Consejo del Salario de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, ámbito donde se discutieron las condiciones laborales y salariales del sector. Según detalló, durante las distintas instancias de negociación se presentaron 11 propuestas de recomposición salarial.

A continuación, el detalle de las alternativas planteadas por el Ejecutivo provincial:

Propuesta 1:

Actualización progresiva del valor punto desde junio a diciembre de 2026, con valores que iniciaban en $2.220,54 y llegaban a $2.428,04. Incluía salarios de referencia de $1.208.228 para un agente y $1.425.860 para un cabo.

Propuesta 2:

Escala similar con valores iniciales de $2.262,05 y actualización hasta $2.473,42 en diciembre. El salario base de un agente era de $1.128.231 y el de un cabo de $1.449.932.

Propuesta 3:

Valor punto de $2.282,80 en junio y actualización de julio a diciembre según IPC. Salarios de referencia: $1.913.490 para agente y $1.913.489 para cabo.

Propuesta 4:

Esquema con valor punto de $2.282,80 y actualización posterior por IPC. Salarios base: $1.508.231 para agente y $1.519.965 para cabo.

Propuesta 5:

Escala progresiva mensual desde junio a febrero de 2027, con valores que iban de $2.282,80 a $2.361,25. Salario de agente: $1.963.530; cabo: $1.963.529.

Propuesta 6:

Valor punto inicial de $2.303,56 con actualización hasta agosto de 2026 y ajuste por IPC desde septiembre. Salario de agente: $1.927.454; cabo: $1.939.488.

Propuesta 7:

Incremento desde julio a diciembre con referencia IPC y valor punto de $2.303,56. Salario de agente: $1.851.275; cabo: $1.877.044.

Propuesta 8:

Valor punto de $2.282,80 con salario de agente de $2.021.021 y cabo de $2.015.005.

Propuesta 9:

Valor punto de $2.355,44 con actualización por IPC desde julio a diciembre. Salarios: $1.566.275 para agente y $1.585.129 para cabo.

Propuesta 10:

Valor punto de $2.282,80 con salarios de $1.517.795 para agente y $1.748.649 para cabo.

Propuesta 11:

Escala mensual desde junio a septiembre de 2026, con valores entre $2.355,44 y $2.463,04. Salarios: $1.250.195 para agente y $1.481.049 para cabo.

En su exposición, la ministra señaló que las propuestas fueron presentadas, analizadas y reformuladas en distintas instancias de negociación, en el marco de un proceso de diálogo permanente con los representantes del sector, buscando compatibilizar las demandas salariales con las posibilidades financieras de la provincia.

En paralelo, Elmiger también detalló las acciones en materia de equipamiento, entre ellas la adquisición de 100 equipos estructurales para bomberos, la compra de chalecos antibalas y la incorporación de nuevos vehículos operativos, con una inversión millonaria destinada al fortalecimiento de las fuerzas de seguridad.

Finalmente, se remarcó que estas medidas forman parte de una política integral que combina el sostenimiento de la negociación salarial con inversiones en infraestructura, equipamiento y recursos para el personal