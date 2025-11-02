Insatisfacción laboral en Argentina alcanza récord: ¿qué ocurre en Santa Cruz? Una encuesta privada revela que el 86 % de los trabajadores en Argentina está buscando cambiar de empleo por salarios bajos, falta de desarrollo y condiciones precarias. En Santa Cruz, los últimos datos del INDEC muestran una combinación de empleabilidad e instatisfacción que plantea un desafío para autoridades y empresas para generar y/o conservar la fidelidad laboral.

Una reciente encuesta de Randstad indica que el 86 % de los trabajadores argentinos está en búsqueda activa de un nuevo empleo, lo que representa un salto de 24 puntos respecto de la última medición.

Sólo el 44 % de los encuestados declaró sentirse satisfecho o muy satisfecho con su trabajo actual, cifra que cae cinco puntos interanual.

Los principales motivos de cambio:

salario y beneficios (36 %)

(36 %) oportunidades de desarrollo profesional (28 %)

(28 %) Ambiente laboral (9 %)

Este panorama nacional también existe en Santa Cruz. Si bien el informe no discriminó por jurisdicción, últimos números del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo sobre desocupación, marca que la tasa de desempleo formal en Santa Cruz en más baja, uno de los indicadores que alertan sobre la fragilidad del empleo — y con ello, de la satisfacción laboral.

La problemática de empleo se profundiza más entre las mujeres que entre los varones.

¿Qué muestran las cifras laborales de Santa Cruz?

Aunque los datos provinciales desagregados son escasos, los registros disponibles arrojan señales para atender. En la ciudad de Río Gallegos se informó una desocupación del 6,2 % en una medición reciente, muy por debajo del promedio nacional.

Sin embargo, el Indec marcó que el 17 % de la población economicamente activa, pese a tener empleo “busca otro empleo”, y la subocupación alcanza el 11,2%.

Por otro lado, en la jurisdicción “4 de cada 10 ocupados en Santa Cruz son empleados públicos”, lo que coloca al empleo estatal como columna vertebral del mercado laboral provincial. Y considerando la fragilidad en el sector privado, el índice de los que buscan mejorar su trabajo, supera el 40%.

Elementos como la desocupación aparente, alta dependencia estatal, significativa subocupación y búsqueda activa de empleo—configuran un escenario donde la insatisfacción laboral puede tener raíces estructurales específicas de Santa Cruz.

Un dato a favor de la “satisfacción” laboral, es el hecho de la presencia de actividades productivas con salarios por encima del promedio, como puede ser en el sector energético, el minero y parte de la pesca.

El empleo en sectores productivos como el hidrocarburífero, es uno de los más buscados en la provincia.

Factores que alimentan la insatisfacción laboral en Santa Cruz

a) Empleo público como sostén

La elevada proporción de trabajadores estatales en la provincia podría limitar oportunidades para empleo privado calificado o dinámico. Al no generarse una masa crítica de puestos en el sector productivo, la visión de “estabilidad laboral” puede traducirse en menor posibilidad de crecimiento profesional, lo que afecta la satisfacción.

b) Subempleo, búsqueda laboral latente y calidad del empleo

Aunque la tasa de desempleo es baja, los datos de búsqueda de otro empleo y subocupación indican que muchos trabajadores no están plenamente ocupados o no satisfechos con su actual empleo. Esto coincide con el fuerte deseo de cambio laboral registrado a nivel nacional.

c) Salarios, beneficios y expectativas vs realidad

En un contexto nacional donde los salarios pierden frente a la inflación, la presión para encontrar un mejor empleo crece. En territorios como Santa Cruz, donde el empleo privado crece poco, esta tensión se duplica.

d) Falta de diversificación productiva

La económica de Santa Cruz depende de sectores como el público, el extractivo o servicios vinculados al Estado. Esto genera una acotada alternativa de empleo privado con posibilidad de promoción profesional, que puede generar que los trabajadores, aunque formalmente ocupados, se sientan estancados.

4 de cada 10 ocupados en Santa Cruz, es a través del empleo público.

¿Qué implicaciones tiene para el mercado laboral provincial?

La combinación de alta búsqueda de cambio laboral nacional + una estructura de empleo provincial con baja diversificación sugiere que la insatisfacción puede estar subregistrada o manifestarse como movilidad laboral oculta (cambios de empleador, desconexión o informalidad).

Una baja tasa de desempleo no garantiza estabilidad ni satisfacción : los datos de subocupación y búsqueda activa demuestran que la calidad del empleo es clave.

Para las autoridades y empleadores de Santa Cruz, el desafío pasa por crear empleos de mayor valor agregado , con oportunidades reales de desarrollo y crecimiento.

A favor: las recientes políticas estatales centradas en fomentar sectores productivos dinámicos, impulsar la formación técnico-profesional y la empleabilidad local (ley 90/10) podría mejorar el escenario actual.

El fenómeno nacional

La problemática de insatisfacción laboral en Argentina, donde 9 de cada 10 trabajadores buscan cambiar de empleo, no es sólo un dato nacional.

El informe es regional y muestra que el fenómeno se da en toda la región, aunque nuestro país lidera el ranking regional, seguido por Uruguay (67%) y Chile (44%).

Los datos, también constituyen, si los Gobiernos le prestan atención, un desafío para generar las bases para cambiar esa realidad. La diversificación de la economía, el fortalecer el empleo privado calificado y generar trayectorias laborales atractivas son fundamentales para crear fidelidad laboral en cada sector.