La semana pasada, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, junto a los intendentes Dario Menna (Río Turbio) y Aldo Aravena (28 de Noviembre), mantuvieron una intensa agenda de reuniones con funcionarios nacionales con el objetivo de expresar de manera contundente el rechazo a cualquier intento de privatización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), que incluye tanto la Central Térmica como la usina de 240 mW, la mina de carbón y el complejo ferroportuario de Punta Loyola.

En las reuniones, que se llevaron adelante en Casa Rosada, los intendentes y el mandatario provincial pudieron dialogar con el interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Thierry Decoud y el Secretario de Empresas y Sociedades del Estado, Mauricio González Botto. Además, mantuvieron un encuentro con con el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Al respecto, los jefes comunales de la Cuenca Carbonífera brindaron una conferencia de prensa este lunes -donde estuvo presente La Opinión Austral-, y brindaron detalles de los pasos a seguir en la lucha por la defensa de YCRT.

“Vamos a buscar diputado por diputado para sacar a YCRT de la lista de privatización. Una vez que esté la ley. Pudimos abrir el abanico con la mayoría de los bloques que pudimos ser escuchados“, manifestó Darío Menna.

La pelea en la Cámara de Diputados

En esa línea, el intendente de Río Turbio contó que, según trascendidos, el nuevo texto de la Ley Ómnibus comprende tres caminos para las empresas estatales: privatización, concesión o empresa pública mixta. “Nuestro objetivo es que YCRT esté entre las empresas públicas”, aseguró.

Asimismo, el jefe comunal explicó que entre las reuniones que mantuvieron en la Ciudad de Buenos Aires pudieron hablar con Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque Hacemos Coalición Federal (compuesto por diputados de la Coalición Cívica, Hacemos por Nuestro País y el Peronismo Federal).

“Quedamos que una vez que esté presentada la Ley, él nos va a abrir las puertas para hablar con todo el bloque. Nos dio la posibilidad de que vayamos a defender lo nuestro. Él fue intendente interino cuando se privatizó la mina de hierro en Sierra Grande. Sabe lo que significa una empresa del Estado para una comunidad.

DIÁLOGO POR YCRT. González Botto, Thierry Decoud, Claudio Vidal, Menna y Aravena.

Asimismo, los jefes comunales de Río Turbio y 28 de Noviembre se reunieron con la ex presidenta Cristina Kirchner.

“El acompañamiento de Cristina es el de siempre. Defiende a la cuenca y a los mineros como lo hizo siempre. La visión de Cristina es pelearla desde la Cámara de Diputados y que se saque de la privatización y vaya a la posibilidad de empresas públicas mixtas“, comentó Menna.

En otro tramo de la conferencia, Menna comentó también como fue el acercamiento a otros bloques de la Cámara Baja, con el objetivo de conseguir las manos para bajar a YCRT de la lista de privatizaciones.

“Hubo interés en el bloque radical de Facundo Manes. Fue muy bueno, muy positivo, nos reunimos con 3 diputados de ese bloque. Desde el bloque de la izquierda también demostraron su interés y dijeron que iban a acompañarnos“, adelantó.

En esa línea, el jefe comunal contó que también hubo diálogo con Máximo Kirchner para garantizar el acompañamiento de todo el bloque de Unión por la Patria.

Los pasos a seguir y la articulación con la Provincia

Por su parte, el intendente Aldo Aravena contó que esta semana van a avanzar en una reunión con los sindicatos con el objetivo de clarificar el panorama para las siguientes gestiones

“Tenemos que ponernos de acuerdo y tener un mismo orden de trabajo. La idea es poder tener trabajo en común, ponernos de acuerdo y que salgamos con lo mismo todos”, indicó.

Y agregó: “Desde la Intervención nos plantearon que la solución sería cerrar la empresa. El Gobernador se ha puesto muy firme. Fueron reuniones bastante complicadas, ellos tienen otra visión. Si no nos ponemos de acuerdo, no empezamos a producir y a trabajar, prontamente vamos a tener un cierre de la empresa. Eso tiene que quedar claro sino no vamos a poder hacer nada, la realidad es que vienen por todo“.

En esa línea, el jefe comunal adelantó que “después de juntarnos con los gremios iremos nuevamente a Buenos Aires”.

“Llevaremos un plan de trabajo y esperamos que esto se pueda resolver. Pedimos tiempo para que la empresa se pueda organizar y resuelva los problemas. Nos falta una locomotora más para poder sacar el carbón al puerto”, comentó Aravena.

Reunión con los gremios

A propósito de la reunión con los sindicatos de YCRT, Darío Menna apuntó a cerrar filas y tener en claro el objetivo en común

“Acá hay que tener un objetivo en común que es la defensa de nuestra empresa. Más allá de las internas partidarias y sindicales, si tenemos la fuerza política de los dos intendentes y el gobernador peleando por un objetivo en común, necesitamos que los gremios también acompañen”, aseguró.

En ese tenor, Menna recordó: “En las elecciones partidarias, nosotros no acompañamos al gobernador, pero hoy estamos codo a codo por defensa de nuestra empresa“.

“Las elecciones sindicales terminaron y no es momento de plantear esa interna”, cuestionó el intendente con respecto a las medidas de fuerza que se dieron en YCRT en medio de las negociaciones con el Gobierno Nacional.

“Hoy tenemos que producir, sino lamentablemente esas negociaciones con el Gobierno Nacional se van a ver truncas“, remarcó

Los detalles de la charla con Vidal y los funcionarios nacionales

En otro orden de temas, Menna contó algunos detalles de lo charlado con el gobernador Claudio Vidal en las reuniones.

“Los tres ejes principales que nos planteó el gobernador fueron YCRT, Represas y la retirada de YPF”, indicó.

Por otro lado, respecto a los encuentros con funcionarios nacionales, el jefe comunal de Río Turbio contó: “Se habló de la usina 240 mW, de la generación de energía y de defender una sola unidad económica. Cuando hablamos de una unidad económica está la 240 y el Puerto de Punta Loyola“.

Asimismo, los intendentes anticiparon que esta semana está prevista una reunión entre el gobernador, los intendentes y los sindicatos.

De cara a un nuevo viaje a Buenos Aires para reunirse con autoridades nacionales -previsto en unos 15 días-, Menna adelantó: “Si podemos obviamente nos juntaremos con el Presidente. Acá hay que dejar de lado los colores políticos”.