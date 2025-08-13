Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de los preparativos para el inminente inicio de las tareas de abandono de pozos prioritarios que el Clear 107 llevará adelante en la región, los intendentes de la zona norte exigieron que el trabajo en las áreas petroleras, mineras y de la construcción sea exclusivamente para los santacruceños.

La necesidad expresada por los jefes comunales se da ante la enorme preocupación por la cantidad de despidos y la desocupación creciente en la zona norte provincial. En el reclamo conjunto, estuvieron presentes los intendente Pablo Carrizo (Caleta Olivia); Pablo Anabalón (Pico Truncado), y Antonio Carambia (Las Heras).

Además, formaron parte del encuentro el secretario general de Petroleros Privados, Rafael Güenchenen; el secretario general de Petroleros Jerárquicos, José Lludgar; y los secretarios generales de la UOCRA, Sergio Acosta y Ricardo Treuquil.

La preocupación surge en un contexto de declinación productiva y reducción de inversiones de YPF en la zona, luego de que la petrolera nacional decidiera concentrar sus recursos en el yacimiento neuquino no convencional de Vaca Muerta y avanzar en el traspaso de áreas maduras, haciéndose cargo económicamente del saneamiento en lo que deja en suelo santacruceño.

En la foto, José Llugdar de jerárquicos (a la derecha), y Rafael Güenchenen de Petroleros de base (a la izquierda), en el pozo de Clear 107.

Estas operaciones -incluyendo el abandono de pozos y licitaciones para operar los que quedarán activos para nuevas empresas– estarán en manos de contratistas privadas y, en el caso de las licitaciones, se hará cargo la estatal FOMICRUZ.

La primera operación confirmada será la del equipo de torre Clear 107, que comenzará con el abandono de pozos prioritarios.

“No la estamos pasando bien, no sólo nosotros, hay muchas familias en la provincia, en el país está pasando esto”, expresó en las últimas horas José Llugdar.

En tanto, el intendente Antonio Carambia manifestó: “Por lo menos estamos hoy ante una buena que es la activación de este equipo”, expresó respecto del Clear 107. “Estamos muy contentos por todos los trabajadores, que encima son vecinos nuestros”, dijo.

“Esperemos que la llegada de las nuevas operadoras sea un bien para todos”. Antonio Carambia

Para el intendente, no sólo Las Heras “sino toda la zona norte ha recibido, después de esta ida de YPF, una gran problemática”, así que “esperemos que este sea el inicio de algo bueno”, se esperanzó, al tiempo que dijo: “Esperemos que se dé la activación y que la llegada de las nuevas operadoras sea un bien para todos, que haya más trabajo que es lo que nos están pidiendo los vecinos” ya que “vemos a diario toda la problemática que está generando la idea de YPF”, insistió.

Para finalizar, manifestó que “los que hacemos esto hace mucho tiempo, sabemos que no hay cambios que se puedan hacer desde individualidades, es importante que nos pongamos de acuerdo la política, los sindicatos, los vecinos en general porque si no, no hay soluciones mágicas para esto” y destacó la mesa de diálogo “para sacar esto adelante que es la única manera”.