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El titular del Distrito 23 de Vialidad Nacional, Giovanni Alvea, detalló la situación de las rutas nacionales en la provincia tras los recientes eventos climáticos durante una entrevista brindada al programa “La Mañana de LU12” de LU12 AM680.

Luego del impacto que generaron las bajas temperaturas, casi la totalidad de los caminos se encuentran habilitadas. “Solamente hay un tramo que está restringido, que es de Gobernador Gregores a Tres Lagos”, señaló.

Sobre las complicaciones en ese sector puntual, explicó: “Generalmente ese tramo es bastante complicado por el material con el que está hecho. Se complica cuando hay mucha nieve y cuando llueve también es inconveniente”.

Respecto a las condiciones meteorológicas en la zona cordillerana, remarcó que las bajas temperaturas dificultan las tareas de mantenimiento. “La efectividad del tratamiento que hagamos depende mucho de la temperatura ambiente”, indicó.

Detalló que el uso de insumos habituales se ve limitado ante el frío extremo: “Tiramos líquido antihielo y si tenemos una temperatura por debajo de 15 o 17 grados bajo cero, se genera un inconveniente por el congelamiento”. De todas maneras, aclaró que el último fin de semana la situación mejoró respecto a los pronósticos iniciales.

En cuanto a la capacidad operativa, el organismo duplicó la cantidad de kilómetros que atiende de forma directa con recursos y personal propio. “Por administración atendemos directo 500 kilómetros. El año pasado teníamos alrededor de 220 kilómetros”, precisó.

Sobre el cambio de estrategia, fundamentó: “Decidimos avanzar más kilómetros porque creemos que las condiciones estaban dadas, tenemos la capacidad operativa y decidimos tomar el riesgo”.

Entre las zonas incorporadas a este esquema se encuentra el trayecto entre Güer Aike y Bella Vista, un tramo de aproximadamente 80 kilómetros recuperado el año pasado. Asimismo, se reestructuró la ubicación de los puestos operativos en ruta para optimizar la capacidad de respuesta sobre sectores críticos como la subida de Cañadón de la Vaca.

Para sostener esta logística, Vialidad Nacional cuenta con cuatro puestos en ruta dotados con al menos tres personas cada uno y esquemas de rotación cada seis días. A esto se suma el personal en la planta de tratamiento y la base central, que opera las 24 horas, junto con seis supervisores distribuidos en las distintas zonas de la provincia para coordinar las intervenciones según las necesidades de cada evento climático.