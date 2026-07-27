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El precio del petróleo registró una fuerte caída este lunes y el barril de Brent, referencia para gran parte del mercado internacional y para la industria energética argentina, descendió cerca de un 5% hasta ubicarse en US$87.

La baja se produjo luego de nuevas señales de desescalada en el conflicto de Medio Oriente, un factor que en las últimas semanas había impulsado el valor del crudo por el temor a posibles interrupciones en el suministro mundial de energía.

Durante la rueda de este lunes, el Brent volvió a ubicarse por debajo de los US$90 por barril, un nivel que no alcanzaba desde la reciente escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán.

La distensión geopolítica hizo caer el precio del petróleo

Los mercados internacionales reaccionaron positivamente luego de que Estados Unidos decidiera suspender por segunda noche consecutiva los ataques militares contra Irán.

Según operadores internacionales, Washington pausó durante el fin de semana su campaña militar de dos semanas, mientras que Teherán habría aceptado frenar las represalias siempre que no se produjeran nuevas acciones militares estadounidenses.

Esta expectativa de una reducción del conflicto disminuyó las primas de riesgo geopolítico que habían elevado el precio del petróleo durante julio.

Además, la menor preocupación por eventuales interrupciones en los principales corredores marítimos utilizados para transportar petróleo redujo las expectativas de un shock de oferta en el mercado energético mundial.

El Brent cayó casi un 5%

Al promediar la jornada del lunes, el barril de Brent cotizaba en torno a US$87, con una baja cercana al 5%.

El retroceso representa una de las caídas diarias más importantes de las últimas semanas y refleja el cambio de expectativas de los inversores respecto del escenario internacional.

La fuerte baja también estuvo acompañada por mejoras en los principales índices bursátiles, ya que los operadores interpretaron que una disminución del riesgo geopolítico reduce las presiones inflacionarias derivadas del encarecimiento de la energía.

El dólar también perdió terreno

La caída del petróleo impactó rápidamente en el mercado cambiario.

El índice dólar retrocedió alrededor de un 0,3% frente a las principales monedas internacionales durante la sesión europea.

Los inversores comenzaron a abandonar posiciones consideradas de refugio y volvieron a apostar por activos de mayor riesgo, favoreciendo la recuperación del euro, la libra esterlina y el yen japonés.

El euro avanzó aproximadamente un 0,3% frente al dólar, mientras que la libra ganó un 0,1%. En Asia, el yen también se fortaleció y llevó al tipo de cambio frente al dólar a su nivel más bajo en más de dos semanas.

Menor presión sobre la inflación mundial

La baja del crudo también modificó las expectativas respecto de la política monetaria de Estados Unidos.

Los mercados comenzaron a descontar menores probabilidades de una nueva suba de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed), cuya reunión de política monetaria concluirá este miércoles.

De acuerdo con la herramienta FedWatch de CME, las probabilidades implícitas de un incremento de 25 puntos básicos descendieron desde el 37,4% registrado el viernes hasta el 33,7% este lunes.

Los operadores consideran que un petróleo más barato podría contribuir a moderar la inflación, reduciendo la necesidad de nuevas medidas de endurecimiento monetario.

En ese contexto, el estratega de divisas de Lloyd’s Bank, Nicholas Kennedy, sostuvo:

“La decisión del FOMC de julio será claramente un punto focal importante para los mercados. Una pausa con alguna disidencia de carácter hawkish formalmente expresada sería probablemente un reflejo justo de la situación”.

¿Puede bajar el precio de los combustibles en Argentina?

Aunque el retroceso del Brent suele ser un indicador favorable para el mercado de combustibles, especialistas advierten que todavía es prematuro proyectar una baja inmediata en los surtidores argentinos.

El precio local de las naftas depende de múltiples variables además del valor internacional del petróleo, entre ellas:

El tipo de cambio.

La carga impositiva.

Los costos de refinación y logística.

La política de precios de las petroleras.

La evolución del mercado internacional.

En las últimas semanas, la elevada volatilidad del conflicto en Medio Oriente había generado fuertes oscilaciones en la cotización del crudo, por lo que los analistas consideran que aún es necesario esperar una mayor estabilidad antes de anticipar un cambio sostenido en los precios internos.

Un mercado que sigue atento al conflicto

Pese al fuerte descenso registrado este lunes, el escenario internacional continúa siendo extremadamente sensible a cualquier novedad vinculada con Medio Oriente.

Los operadores mantienen el foco puesto en la evolución diplomática entre Estados Unidos e Irán, ya que cualquier nuevo episodio militar podría volver a impulsar el precio del petróleo en cuestión de horas.

Por ahora, la señal enviada por los mercados es clara: la reducción de las tensiones geopolíticas alivió los temores sobre el abastecimiento energético mundial y permitió que el Brent regresara a niveles de US$87 por barril, dejando atrás —al menos de forma momentánea— los máximos alcanzados durante la reciente escalada del conflicto.