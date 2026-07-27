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El Gobierno nacional dio un nuevo paso dentro de su estrategia de mayor apertura al uso del dólar en la economía. A través de la Comunicación “A” 8460/2026, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó la incorporación del dólar estadounidense como moneda habilitada para las cuentas sueldo, obligando a las entidades financieras a ofrecer este tipo de cuentas con las mismas condiciones de gratuidad que rigen para las cuentas en pesos.

La decisión fue publicada este lunes en el Boletín Oficial y representa una modificación al régimen de Depósitos de Ahorro, Cuenta Sueldo y Especiales, ampliando las opciones disponibles para trabajadores y empleadores en un contexto en el que el Gobierno impulsa una mayor competencia de monedas.

La normativa establece, además, las condiciones para operar con estas cuentas y define las obligaciones que deberán cumplir los bancos respecto de depósitos, extracciones y mantenimiento sin costos.

Qué cambia con las cuentas sueldo en dólares

La resolución del Banco Central incorpora formalmente al dólar estadounidense como moneda admitida para la captación de depósitos en las cuentas sueldo previstas en la normativa bancaria.

En el texto oficial, la autoridad monetaria dispuso: “Incorporar al dólar estadounidense como moneda admitida para la captación de depósitos en la ‘Cuenta sueldo’ prevista en el punto 2.1. del texto ordenado sobre Depósitos de Ahorro, Cuenta Sueldo y Especiales.”

De esta manera, los bancos deberán ofrecer esta modalidad a quienes perciban remuneraciones bajo una relación laboral, siempre respetando las condiciones previstas por la regulación vigente.

La disposición se enmarca dentro del proceso de adecuación normativa que el BCRA viene realizando para permitir una mayor utilización de monedas extranjeras dentro del sistema financiero.

Los bancos deberán permitir depósitos y extracciones

La comunicación también fija obligaciones concretas para las entidades financieras respecto de la operatoria diaria.

Según el Banco Central, los depósitos y las extracciones en efectivo deberán poder realizarse obligatoriamente en la sucursal donde se encuentre radicada la cuenta.

La norma señala: “La atención de la operatoria de depósito y extracción de fondos en efectivo de las cuentas en dólares estadounidenses es obligatoria en la sucursal de radicación de la cuenta.”

Además, agrega que, cuando exista disponibilidad operativa de billetes estadounidenses, esas operaciones también podrán realizarse en otras sucursales, cajeros automáticos y terminales de autoservicio.

Esto implica que la disponibilidad fuera de la sucursal principal dependerá de la capacidad operativa de cada entidad financiera.

La cuenta seguirá siendo gratuita

Uno de los aspectos centrales de la medida es que las cuentas sueldo en dólares conservarán el beneficio de gratuidad.

El Banco Central aclaró expresamente que no podrán cobrarse costos por el mantenimiento de la cuenta respecto de los fondos derivados de la relación laboral.

La comunicación establece: “La gratuidad de la cuenta alcanza hasta el monto de las acreditaciones derivadas de la relación laboral, acumulando los importes no retirados sin límite de tiempo.”

Esto significa que los trabajadores podrán mantener los dólares acreditados por su empleo sin perder el beneficio de la cuenta gratuita, aun cuando decidan no retirar esos fondos durante un período prolongado.

La medida no obliga a pagar salarios en dólares

Si bien la resolución habilita las cuentas sueldo en moneda estadounidense, el cambio normativo no modifica por sí mismo el régimen laboral argentino.

En consecuencia, la publicación no autoriza automáticamente que todos los empleadores paguen salarios en dólares.

Para que una remuneración pueda abonarse en moneda extranjera deberá existir un acuerdo contractual o una base legal que permita instrumentar ese mecanismo de pago.

En otras palabras, la comunicación del Banco Central regula exclusivamente el funcionamiento bancario de las cuentas sueldo y no altera las normas laborales que rigen la forma de pago de los salarios.

Una nueva etapa en la competencia de monedas

La incorporación del dólar a las cuentas sueldo se suma a otras medidas impulsadas por el Gobierno nacional para ampliar el uso de monedas extranjeras dentro del sistema financiero argentino.

En ese marco, el Banco Central continúa adecuando su normativa para acompañar la estrategia oficial de competencia de monedas y facilitar operaciones bancarias en dólares.

Con esta decisión, los trabajadores que perciban remuneraciones en esa moneda —cuando exista el correspondiente marco legal o contractual— podrán contar con una cuenta sueldo específica, gratuita y con reglas similares a las vigentes para las cuentas sueldo tradicionales en pesos.

La Comunicación “A” 8460/2026 fue firmada por el gerente principal de Emisión y Aplicaciones Normativas, Darío C. Stefanelli, y la subgerenta general de Regulación Financiera, Marina Ongaro, y comenzó a regir tras su publicación en el Boletín Oficial.