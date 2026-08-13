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La discusión sobre las cuentas municipales y las obligaciones previsionales avanza en Santa Cruz con un eje central planteado por el Gobierno Provincial: primero debe existir un diagnóstico técnico que permita conocer con precisión la realidad financiera de cada municipio y, a partir de allí, avanzar hacia acuerdos políticos.

Así lo planteó la secretaria de Medios Irene Stur, quien destacó que el proceso de diálogo iniciado con las administraciones municipales debe partir de información concreta y verificable.

“Primero hay que llegar a un acuerdo técnico. Si vos no tenés los números sobre la mesa, no podés acordar respecto de cómo será la posibilidad de pago, cómo se puede empezar a responder con los compromisos previsionales. Después entra el acuerdo político, pero primero tenés que hacer el acuerdo técnico”, sostuvo.

La funcionaria explicó que ese trabajo ya comenzó y que se produjo un intercambio de información entre la Provincia y los municipios. En el caso de Río Gallegos, indicó que luego de las reuniones mantenidas resta que el Municipio realice una devolución respecto de algunas de las inquietudes planteadas durante el encuentro.

El impacto en la Caja de Previsión Social

Uno de los puntos centrales señalados por Stur fue el impacto que genera sobre las finanzas provinciales el incumplimiento de las obligaciones previsionales municipales.

La funcionaria explicó que, cuando un trabajador municipal accede a la jubilación, el municipio deja de afrontar ese salario como trabajador activo, mientras que la Provincia, a través de la Caja de Previsión Social, asume el pago del beneficio previsional.

“Cada jubilado municipal que pasa a la Caja de Previsión Social deja de ser trabajador activo para ser trabajador pasivo; la Municipalidad se oxigena ya que paga un salario menos a costo de que la Provincia comprometa aún más en el gasto previsional”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el sostenimiento del sistema previsional requiere de responsabilidades compartidas y del cumplimiento de las obligaciones correspondientes por parte de todos los actores involucrados.

Más recursos para la Provincia y los municipios

Stur también puso el foco en la necesidad de generar nuevos recursos como parte de la solución a las dificultades fiscales que atraviesan las administraciones.

Según explicó, el ordenamiento de las cuentas no debe limitarse únicamente a una reducción o reorganización del gasto, sino que también debe contemplar una estrategia destinada a incrementar los ingresos mediante inversiones, infraestructura y nuevas actividades productivas.

La funcionaria sostuvo que un crecimiento de los ingresos provinciales también tiene un impacto positivo sobre los municipios, dado que una mayor disponibilidad de recursos provinciales se traduce en mayores fondos coparticipables.

En esa línea, mencionó la Ley de Financiamiento Estratégico como una herramienta para avanzar en obras de infraestructura necesarias para atraer inversiones, generar actividad económica y promover empleo.

De esta manera, desde el Ejecutivo Provincial plantean que ordenamiento fiscal, transparencia, cumplimiento de las obligaciones y generación de nuevos ingresos forman parte de una misma estrategia para fortalecer las cuentas públicas y garantizar la sostenibilidad de la Provincia, los municipios y el sistema previsional santacruceño.