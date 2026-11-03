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La presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Iris Rasgido, destacó el alcance y los objetivos del programa provincial “En Comunidad”, durante la rueda de prensa realizada luego de su presentación oficial. La funcionaria explicó que la iniciativa busca fortalecer las trayectorias educativas y garantizar que todos los estudiantes cuenten con los recursos necesarios para aprender.

“Presentamos el programa ‘En Comunidad’, que es una política pública educativa que promueve el fortalecimiento de las trayectorias educativas y que define la entrega de kits escolares como una de las acciones”, señaló.

En ese sentido, remarcó que la provisión de materiales escolares no constituye una medida aislada, sino una herramienta para acompañar a las familias y reducir las desigualdades que pueden condicionar el aprendizaje.

Kits escolares en Santa Cruz

Rasgido precisó que la entrega de kits escolares alcanzará a estudiantes de los niveles Inicial, Primario y Secundario, incluyendo las distintas modalidades del sistema educativo: rural, especial, de adultos, artística y técnica.

Durante el contacto con los medios, Rasgido también confirmó que próximamente se presentará una línea específica de becas estudiantiles.

La presidenta del CPE explicó que el objetivo es garantizar condiciones materiales que permitan a cada estudiante desarrollar su trayectoria educativa en igualdad de oportunidades. “Esta entrega tiene que ver, primero, con acompañar a las familias y promover la eliminación de barreras, porque sabemos que las puertas de las escuelas pueden estar abiertas y puede estar dispuesta la clase del docente, pero el alumno tiene que tener los recursos para poder aprender. Ahí es cuando el Estado está presente”, afirmó.

De esta manera, la funcionaria puso el acento en la importancia de que el acceso a la educación esté acompañado por las condiciones necesarias para sostener el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Programa En Comunidad

Durante el contacto con los medios, Rasgido también confirmó que próximamente se presentará una línea específica de becas estudiantiles. “Próximamente vamos a presentar otro plan que está relacionado específicamente con becas: son 5.000 becas que se van a otorgar para poder promover más educación, la continuidad de los estudios de los estudiantes y el acompañamiento a las familias”, adelantó.

La presidenta del CPE junto al gobernador Vidal, en la entrega de zapatillas, mochilas y útiles escolares.

La iniciativa se integrará a las distintas acciones que desarrolla el Consejo Provincial de Educación para fortalecer la permanencia y continuidad de los estudiantes dentro del sistema educativo.

La titular del CPE explicó que “En Comunidad” se articula con otros programas y líneas de trabajo que forman parte de la política educativa provincial.

Entre ellos mencionó EduActiva, el Plan Provincial de Alfabetización, el programa de fortalecimiento de la educación matemática y las acciones destinadas a transformar la escuela secundaria.

También destacó la importancia de la formación docente permanente y del fortalecimiento de los estudiantes que cursan sus estudios en los profesorados.

La propuesta busca integrar distintas dimensiones del sistema educativo, articulando el acompañamiento material a las familias con las políticas pedagógicas y de formación.