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La presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Iris Rasgido, brindó detalles sobre la entrega de 40.000 pares de zapatillas para estudiantes de escuelas públicas de Santa Cruz y explicó cómo se implementará esta nueva política de fortalecimiento educativo.

En diálogo con LU12 AM680, Rasgido señaló que la iniciativa se encuentra encuadrada en el programa EduActiva, una política pública que busca fortalecer la actividad física, el deporte, la recreación y el juego como parte de la formación integral de los estudiantes.

“Las zapatillas son un recurso altamente necesario para poder desarrollar actividades deportivas, recreativas y están destinadas a todos los estudiantes de los niveles y modalidades que citaba anteriormente”, explicó.

Para el próximo año, Vidal adelantó que se entregarán 93 mil pares. FOTO: JOSÉ SILVA / LOA

Este viernes comienza la inscripción

Uno de los principales puntos que aclaró la titular del CPE fue el mecanismo para acceder al beneficio. La inscripción comenzará este viernes a las 13 horas y permanecerá abierta durante una semana.

“La inscripción se hace en cada institución educativa de nivel inicial, de primaria, de escuelas rurales y de las escuelas especiales”, detalló Rasgido.

Las familias deberán acercarse a la escuela a la que concurren sus hijos y completar los datos requeridos. Entre la información solicitada estará el número de calzado del estudiante.

“Los padres se tienen que acercar a la institución educativa. Ahí les van a hacer preguntas que son de datos personales en referencia a su hijo y van a tener que comunicar cuánto calza su niño”, precisó.

Una vez que finalice la inscripción, comenzará la organización logística para concretar la distribución de los pares en las distintas localidades de la provincia.

Qué estudiantes recibirán las zapatillas

En esta primera etapa, la medida alcanzará a estudiantes de nivel inicial, primario, educación rural y educación especial. También estarán contempladas las secciones especiales anexas que funcionan en distintas localidades.

Rasgido remarcó que la iniciativa forma parte de una política educativa más amplia y que el objetivo es avanzar progresivamente hasta alcanzar a todo el sistema.

“Es una política pública educativa para todo el sistema educativo. Entonces, cuando se avanza y se potencia con la adquisición de recursos, esto va a dar cobertura a todos los estudiantes”, sostuvo.

Las zapatillas están destinadas para todos los alumnos de diferentes niveles educativos. FOTO: JOSÉ SILVA / LOA

La segunda etapa llegará al nivel secundario

La presidenta del CPE anticipó que la entrega no quedará limitada a los niveles contemplados en esta primera etapa.

La política será ampliada posteriormente al nivel secundario y también incluirá otras modalidades, como la educación de adultos.

“Esta política pública que hoy se inició y que hoy se fortalece con la entrega del calzado, obviamente sigue potenciándose para el resto del sistema educativo”, afirmó.

Además, señaló que se trabaja en la incorporación de equipamiento para las escuelas, especialmente elementos destinados a desarrollar actividades deportivas, físicas y recreativas.

Mochilas y kits escolares para el ciclo lectivo 2027

Rasgido también confirmó que el Gobierno provincial avanza con la compra de mochilas y kits escolares que serán entregados a los estudiantes.

“En las próximas semanas se va a estar produciendo la llegada de esos kits también para poder avanzar con la entrega al inicio del ciclo lectivo 2027”, indicó.

De esta manera, la Provincia busca complementar la entrega de calzado con otros recursos destinados a acompañar a los estudiantes y sus familias.

El gobernador Claudio Vidal, en el anuncio de entrega de zapatillas para alumnos santacruceños. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

El programa EduActiva y el objetivo de fortalecer la educación

La funcionaria explicó que el programa EduActiva fue establecido por el CPE mediante la Resolución 375 y que tiene como eje la promoción del deporte, la actividad física, la recreación y el juego.

“Fundamentalmente promueve el deporte, la actividad física, la recreación y el juego como factores determinantes en cuanto a la formación integral de los estudiantes”, explicó.

Para Rasgido, el fortalecimiento de estos espacios tiene un impacto directo en la formación de los alumnos y debe comenzar desde las edades más tempranas.

Nuevos contenidos

Durante la entrevista, la presidenta del CPE también se refirió a los desafíos que enfrenta actualmente el sistema educativo y a la necesidad de revisar los diseños curriculares.

“El mundo de hoy exige incorporar, enriquecer esos diseños curriculares con más contenidos”, sostuvo.

En ese sentido, mencionó la necesidad de incorporar contenidos relacionados con las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, pero también con habilidades como el trabajo en equipo y el liderazgo.

Rasgido planteó además la importancia de vincular la educación con las características productivas y económicas de la provincia.

“Ese es el gran desafío que hoy se tiene en educación y el gran desafío que todos los docentes tienen en lo diario”, afirmó.

Alfabetización: “Es mucho más amplia”

Otro de los ejes abordados fue el Plan Provincial de Alfabetización. Rasgido destacó que la alfabetización debe entenderse como un proceso que atraviesa todos los niveles educativos.

“La alfabetización es muy amplia”, afirmó, al explicar que si bien comprende la lectura, la escritura y la comprensión de textos, también debe adaptarse a las necesidades de cada etapa educativa.

La funcionaria destacó además la importancia de la formación docente para alcanzar mejoras sostenidas en las aulas.

“Uno de los puntos estructurales para que realmente se dé la transformación en términos de alfabetización es la formación docente”, sostuvo.

Capacitaciones con hasta 98% de participación

En relación con la formación de los docentes, Rasgido resaltó el nivel de participación registrado en las capacitaciones impulsadas desde el Consejo Provincial de Educación.

“Tenemos una participación docente del 92 al 98% y no son obligatorias”, señaló.

Para la presidenta del CPE, este nivel de participación demuestra el interés de los docentes por acceder a nuevas herramientas y fortalecer sus prácticas frente a los desafíos que plantea actualmente la educación.