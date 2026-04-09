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La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, destacó la finalización de la obra integral en la Escuela Primaria Provincial N° 44 de Río Gallegos, una institución que durante años sufrió graves problemas estructurales.

“Era un edificio que evidenciaba años de abandono, con una sala de máquinas en condiciones críticas y un sistema de calefacción y electricidad completamente deteriorado”, señaló Rasgido, al tiempo que remarcó que hoy la realidad es completamente distinta. “Hoy finalizamos, y lo decimos con alegría, una obra más en el marco del plan de recuperación histórica de las escuelas”.

La intervención “incluyó la instalación de cuatro nuevos equipos de calderas de agua de 80.000 calorías, instalación de cuatro vasos de expansión de 50 litros, una bomba periférica y bombas recirculadoras del sistema total”, detalló la directora provincial de mantenimiento y agregó que “también se determinó la colocación de tanques de agua destilada para independizar y automatizar el circuito de agua de todo el sistema de calefacción”.

Se instalaron tableros eléctricos con todas las protecciones y las normas de seguridad necesarias.

“El cambio es total, es sorprendente ver el antes y después”, destacó Rasgido y volvió a resaltar que finalmente “hoy la escuela tiene calefacción en cada uno de sus espacios, algo que no ocurría desde hace mucho tiempo”.

Uno de los puntos más críticos fue la refacción integral de la sala de calderas que presentaba un avanzado estado de deterioro producto de la falta de mantenimiento durante años.

Allí, indicó la presidenta del Consejo Provincial de Educación, se instalaron tableros eléctricos con todas las protecciones y las normas de seguridad necesarias y “se realizó la declaración de los equipos y la certificación, de la obra de gas del edificio completo, por parte del ente regulador”.

Inversión

La obra, que implicó una inversión superior a los 100 millones de pesos, permitió no sólo reemplazar equipamiento obsoleto, sino transformar estructuralmente el sistema, garantizando su funcionamiento eficiente y seguro.

Rasgido subrayó que este tipo de intervenciones no solo responden a una necesidad edilicia, sino que impactan directamente en la calidad educativa.

La obra representó una inversión superior a los 100 millones de pesos.

“Generar condiciones adecuadas en las escuelas es fundamental para la seguridad de los alumnos y para que los procesos de enseñanza y aprendizaje se desarrollen en entornos confortables”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que durante años la comunidad educativa debió adaptarse a condiciones adversas, mientras que hoy se garantiza un ambiente adecuado para estudiantes y docentes.

La obra forma parte del plan de recuperación histórica de las instituciones educativas, impulsado como una política pública del gobierno de Claudio Vidal.

“Esto responde a una decisión política clara: terminar con años de abandono y avanzar con soluciones definitivas. Como lo ha señalado el gobernador, obra que se empieza, obra que se termina”, concluyó Rasgido.