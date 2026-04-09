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Este jueves dio inicio la construcción de 120 viviendas en Río Gallegos, en el marco de un nuevo plan habitacional provincial impulsado por el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), encabezado por Marcelo de la Torre.

La inversión supera los 11 mil millones de pesos y el plazo de ejecución estimado es de 12 meses. Según explicó el funcionario, ya se pusieron en marcha dos manzanas de 22 viviendas cada una y otras dos de 16 unidades, mientras que en los próximos días se avanzará con el resto del proyecto.

“Es una obra habitacional muy importante para los riogalleguenses, junto con otras 56 viviendas que ya se están por entregar… en conjunto es una obra habitacional muy importante”, señaló de la Torre.

La inversión supera los 11 mil millones de pesos.

Características de las viviendas y planificación del sorteo

El funcionario destacó que el proyecto contempla unidades de primera calidad que contarán con ladrillo cerámico, aberturas de aluminio y mobiliario de primeras marcas.

En cuanto a la inclusión habitacional, el plan prevé viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida. “Es un porcentaje que exige la ley… en este barrio van a ser 4 viviendas, son un poco más amplias que las demás, de 58 metros cuadrados”, explicó.

Marcelo de la Torre explicó detalles del sistema de sorteo y adjudicación de viviendas.

Respecto al mecanismo de adjudicación, se estableció que las unidades serán destinadas a personas ya inscriptas en el padrón, mediante sorteo de la Lotería Provincial. El sistema considerará a quellos inscriptos que tengan entre 48 y 50 puntos, con el objetivo de transparentar el acceso.

“Esta determinación la tomamos porque en distintas gestiones se ha beneficiado a algunas familias. Por cada año se da un punto y a algunas familias de manera discrecional se les ha dado dos. Por eso abrimos hasta 48 puntos para tratar de compensar las injusticias que ocurrieron”.

Además, recordó el IDUV ya publicó el padrón actualizado de postulantes en Río Gallegos y que quienes no hayan actualizado sus datos tendrán un plazo de 7 días para regularizar su documentación.

Obras en el interior provincial y nuevos proyectos de infraestructura

El plan habitacional no se limita a la capital santacruceña. De la Torre informó el avance de obras en distintas localidades: 20 viviendas en Tres Lagos, 15 en Gobernador Gregores, 15 en Lago Posadas, 20 en Los Antiguos y 6 en Koluel Kayke.

En paralelo, el gobierno provincial avanza con infraestructura educativa, como la construcción del gimnasio del Colegio Secundario N°28 de El Chaltén, una obra largamente esperada por la comunidad.

El gimnasio escolar había sido licitado en 2017, pero quedó paralizado. Al respecto, De la Torre detalló que se prevé el inicio de obra en los próximos días. “Es una necesidad que reclama la sociedad”, afirmó

Con este conjunto de proyectos, el gobierno provincial busca acelerar la entrega de soluciones habitacionales y obras de infraestructura en toda Santa Cruz, con foco en la transparencia del acceso y la ampliación de derechos.