Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La provincia de Santa Cruz participó este martes de la ceremonia de apertura de la jornada bursátil en la Bolsa de Toronto (TSX), uno de los mercados de capitales más relevantes para la industria minera a nivel global. La actividad se desarrolló en el contexto de la Prospectors & Developers Association of Canada 2026 (PDAC), el principal evento mundial del sector.

La delegación santacruceña estuvo encabezada por el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, acompañado por el presidente de FOMICRUZ SE, Fernando Baños; y representantes del Banco Santa Cruz, Alberto Rositano y Laura Rópolo.

De izquierda a derecha: Los representantes del Banco Santa Cruz Alberto Rositano y Laura Rópolo; Paola Pavanello, subsecretaria de Legales de la Secretaría de Minería de Santa Cruz; el presidente de FOMICRUZ SE, Fernando Baños; el ministro de Energía y Minería de Santa Cruz Jaime Álvarez; Guillermo Re Kühl, presidente de Sofía Energy SA; y Alberto Carlocchia, coordinador del Comité de Minería de la Cámara de Comercio Argentino Canadiense.

Durante la tradicional ceremonia del “toque de campana”, que marca el inicio de las operaciones del día en la Bolsa de Toronto, las autoridades provinciales reafirmaron la decisión del Gobierno de Santa Cruz de fortalecer su presencia en los mercados internacionales.

En ese marco, la comitiva mantuvo un encuentro institucional con Guillaume Légaré, directivo de la TSX, dando continuidad al vínculo iniciado en 2025 en reuniones realizadas en la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires y en El Calafate.

Jaime Álvarez junto a Guillaume Légaré durante el encuentro institucional en la Bolsa de Toronto

El objetivo central de estos encuentros fue posicionar el potencial geológico de la provincia ante inversores internacionales y consolidar la llegada de capitales destinados a nuevos proyectos de exploración y desarrollo minero.

La Bolsa de Toronto concentra el mayor número de empresas mineras listadas en el mundo, lo que la convierte en un espacio estratégico para provincias productoras como Santa Cruz, que buscan ampliar su cartera de inversiones y fortalecer el financiamiento de proyectos.

Jaime Álvarez junto a Alberto Rositano y Laura Rópolo, representantes del Banco Santa Cruz.

Argentina Day en PDAC 2026: inversión privada y empleo

La participación provincial también incluyó una destacada intervención en el Argentina Day, desarrollado en el Metro Toronto Convention Centre, sede oficial de la PDAC 2026.

En ese panel federal —junto a representantes de Río Negro, San Juan y Mendoza— el ministro Jaime Álvarez transmitió el saludo del gobernador Claudio Vidal y expuso el modelo de desarrollo que impulsa la provincia.

“El Gobierno Provincial es generador de políticas públicas y está convencido de que el desarrollo actual y futuro se construye con inversión privada y trabajo genuino”, sostuvo Álvarez ante empresarios, fondos internacionales y actores del mercado minero global.

Potencial geológico: uranio, vanadio y tierras raras

Durante su presentación, el ministro destacó que “el Gobierno Provincial es generador de políticas públicas y está convencido de que el desarrollo actual y futuro de la provincia se construye con inversión privada y trabajo genuino”, ratificando una postura firme y proactiva a favor de las inversiones productivas, la generación de empleo y el desarrollo responsable y sostenible.

El ministro de Energía de Santa Cruz, Jaime Álvarez, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y Alejandra Cardona de CAEM, integrantes de la delegación argentina.

Asimismo, remarcó que Santa Cruz “abre sus puertas a empresas de todo el mundo interesadas en invertir”, al tiempo que subrayó que “ya se han identificado recursos por 10.000 toneladas de uranio”, y anunció además la existencia de más de 50.000 toneladas de vanadio y el hallazgo de tierras raras, recursos estratégicos identificados principalmente en el Macizo del Deseado.

En ese sentido, puso en valor que la provincia cuenta con una consolidada trayectoria en la producción de oro y plata, y que hoy avanza hacia una nueva etapa de diversificación minera, vinculada a minerales críticos clave para la transición energética y el nuevo escenario global.

En la apertura del Argentina Day participaron también la embajadora argentina en Canadá, Josefina Martínez Gramuglia; el embajador de Canadá en Argentina, Stewart Wheeler; el secretario coordinador de Energía y Minería de la Nación, Daniel González; el secretario de Minería, Luis Lucero; y el presidente ejecutivo de la Agencia Nacional de Inversiones, Diego Sucalesca, quienes analizaron el contexto macroeconómico y el panorama del sector minero argentino.

La presencia de Santa Cruz en PDAC 2026 y en la Bolsa de Toronto forma parte de una estrategia sostenida de promoción internacional impulsada por el Gobierno Provincial, orientada a consolidar a la provincia como destino atractivo para la inversión minera.