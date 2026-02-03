Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei oficializó la baja de las retenciones al petróleo crudo proveniente de yacimientos convencionales, una decisión largamente reclamada por las provincias petroleras y las empresas del sector ante la crisis de los reservorios maduros. La medida quedó formalizada a través del Decreto 59/2026, publicado en el Boletín Oficial, y modifica el esquema vigente desde 2020.

El decreto establece un régimen diferencial de derechos de exportación para el crudo convencional, elevando los valores que determinan cuándo se aplican las alícuotas. El objetivo central es mejorar la rentabilidad de una actividad afectada por el agotamiento natural de los yacimientos, el aumento de costos operativos y la caída sostenida de la perforación. Será un alivio para las cuencas del Golfo San Jorge, Chubut y Santa Cruz.

Con la nueva normativa, el Poder Ejecutivo fijó:

Retención cero (0%) cuando el precio internacional del barril Brent sea igual o inferior a USD 65 .

cuando el precio internacional del barril Brent sea . Retención del 8% cuando el precio sea igual o superior a USD 80 .

cuando el precio sea . Una alícuota móvil para los valores intermedios, calculada mediante una fórmula específica.

“Es una buena noticia con un impacto importante para el país, no tanto en su magnitud, sino por las señales que se dan al mercado hidrocarburífero y al sector productivo en lo que tiene que ver las áreas convencionales maduras”, dijo en una reciente entrevista por LU12 AM680 Radio Río Gallegos, Jaime Álvarez, ministro de Energía y Minería de Santa Cruz.

Precisó que la magnitud hoy de las regalías en términos reales es un 7,4% de las exportaciones. “Que un productor pueda exportar con un menor valor de esas retenciones impactará en forma indirecta a nivel nacional en el valor del barril dentro de Argentina”, “con el correr de los meses, su implementación va a tender a que haya un mercado más libre en la comercialización. En una magnitud de 4 o 5 dólares por barril debería estar mejorando la cotización en Argentina de ese petróleo”, explicó.

Impacto

Consultado sobre el impacto para Chubut y Santa Cruz, recordó que el gobernador Claudio Vidal firmó en diciembre un acuerdo con el ministro de Economía, Luis Caputo. Nación deja de percibir esas retenciones. mientras que Provincia “debe acompañar con medidas en el mismo orden de favorecer la reducción de la carga impositiva al sector y, por otro lado, las empresas productoras deben reinvertir esos montos percibidos nuevamente en los campos petroleros”.

Sobre el diseño del proyecto para la Cámara de Diputados, Álvarez detalló que existen cuatro iniciativas en trabajo. “Otras provincias han llevado con una medida administrativa la reducción de regalías. Nosotros estamos analizando proyectos que creemos que son superadores y que van a estar más atados a la inversión y al levantamiento de la producción y no tanto una medida administrativa que en forma general disminuye las regalías”, “apostamos a viabilizar esa disminución de regalías en casos donde se haya realizado efectivamente la inversión y la mejora de la producción”.

Más adelante, precisó que las pymes que operan las áreas que históricamente pertenecieron a YPF, “van a invertir en los próximos 5 o 6 años más de USD 1.200 millones. Esto puede acelerar el ritmo de inversiones previsto e incrementar el plan de trabajo. Va a depender mucho también del valor del barril de petróleo”.

Pymes continuadoras

Respecto a la salida de YPF, recordó que las pymes asumieron la responsabilidad de las áreas el primero de diciembre de 2025. “Están trabajando hace 60 días. Mañana (hoy) tendremos una reunión importante con todas estas operadoras para agilizar el plan de trabajo que nos han comprometido. Los primeros 60 días ha habido una transición con YPF; cosas que continúan en transición todavía, como cuestiones informáticas y técnicas, pero se han ido resolviendo”.

“Ha comenzado a haber una mejora en la producción en todos los yacimientos, valores que superan los 560 metros cúbicos diarios. Tiene que haber una mayor inversión e intervención de todos los pozos que se encuentran detenidos. Cada pozo que se interviene es mayor producción diaria y esto tiene que ser acumulativo”, resaltó.

“Estas son empresas más pequeñas con un trabajo más ajustado, donde el dueño de la empresa petrolera está en el campo recorriendo la concesión. Seguramente van a haber nuevas licitaciones para las prestaciones de servicio con valores ajustados a la realidad y con empresas locales”, indicó.

“Cada pozo inactivo se tiene que ir poniendo en producción porque las empresas que hoy se encuentran entre costo y beneficio económico están muy empatadas. La baja de retenciones favorece a todas las empresas petroleras del país y esa mejora económica debe verse reflejada en mayor inversión en el sector”.

Más adelante, señaló que “tiene que haber levantamiento de equipo y ponerse en funcionamiento la mayor cantidad posible de los pozos que se encuentran inactivos. Muchos tienen una producción inferior a un metro cúbico diario. Tiene que repararse la infraestructura que YPF dejó y que hace muchos años no viene haciendo un plan de mantenimiento preventivo y eficaz”.

“Se venían realizando parches sobre parches porque los fondos no se ponían en la Cuenca del Golfo San Jorge, sino que se invertían mayormente en Neuquén, en el no convencional, que tiene proyectos con tasas internas de retorno de hasta el 45%. YPF se comportó en sus inversiones como una empresa privada más del sector e invertía fundamentalmente más dinero allí”, concluyó.