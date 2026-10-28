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El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, encabezado por el gobernador Claudio Vidal, presentó oficialmente la nueva Ley de Promoción Industrial. Durante el anuncio, el mandatario definió la medida como un instrumento clave que “promociona las inversiones del privado en la provincia” y destacó que representa “la acción que estaba faltando para que el sector empresarial apueste e invierta en Santa Cruz”.

El lanzamiento institucional tuvo lugar en la sede central de Santa Cruz Puede SAU con la presencia de la ministra de Producción, Nadia Ricci; el secretario de Comercio, Paulo Lunzevich; el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; intendentes, comisionados de fomento, empresarios pymes locales y la cobertura de La Opinión Austral.

Al tomar la palabra, el titular de la cartera energética remarcó el carácter estratégico de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo provincial. “Esta presentación no es un acto protocolar más. Desde el primer día de gestión, el Gobernador ha enarbolado la bandera de la producción, la inversión privada y el trabajo genuino, y esta ley es una de las herramientas más importantes y modernas del país para lograrlo”, sostuvo.

Respecto al rol que asumirá la provincia frente a los nuevos proyectos productivos, explicó que el Estado debe funcionar como un socio estratégico en el inicio de cada desarrollo. “Cualquier persona que proyecta nuevos servicios o una nueva actividad productiva necesita un acompañamiento en la etapa inicial. La provincia aportará esa ayuda para el arranque, que es el momento más difícil y donde se asume el riesgo, con beneficios que progresivamente se irán ajustando con el tiempo”, precisó.

En relación a la necesidad de modificar el modelo socioeconómico santacruceño, el funcionario advirtió sobre los límites del empleo público en el distrito. “Venimos de una administración provincial y municipal dimensionada de tal manera que, si la población crece y la única fuente laboral sigue siendo el Estado, la situación financiera se volverá insostenible a futuro“, argumentó. Ante ese diagnóstico, ratificó que la alternativa para lograr una provincia sustentable es consolidar el desarrollo privado y la generación de mano de obra genuina.

Asimismo, aclaró que si bien la norma está abierta a inversores nacionales e internacionales, el foco principal está puesto en los actores locales. “Esta ley busca que los santacruceños que ya brindan servicios o insumos puedan ampliar sus prestaciones y expandir sus empresas en la región”, remarcó.

Valor agregado

Al repasar las oportunidades de desarrollo en los sectores productivos clave de la provincia, Álvarez cuestionó la dependencia de insumos y servicios traídos de otras jurisdicciones. En materia minera y pesquera, planteó la viabilidad de fabricar en suelo local desde mallas para la minería subterránea hasta la producción de peróxido, además de procesar los residuos de las industrias pesquera y cárnica para transformarlos en harina sin necesidad de trasladarlos a otras provincias.

En esa misma línea, ponderó el potencial de la industria forestal y ganadera para abastecer mercados internacionales mediante la incorporación de valor agregado. “Tenemos lenga de excelencia en la precordillera para abastecer la fabricación de muebles, y en el sector ganadero podemos pasar de exportar reses con procesamiento parcial a elaborar raciones preparadas y listas para consumir, adaptadas al mercado global. No estamos hablando de desarrollos irrealizables, sino de sumar valor a nuestros propios recursos naturales, como la merluza, el calamar, el langostino, el petróleo o el gas”, enfatizó.

Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, en diálogo con La Opinión Austral.

En materia de recursos no renovables, el ministro planteó la posibilidad de instalar plantas de tratamiento que utilicen el petróleo local como insumo para derivados de mayor valor, así como la transformación del gas en GLP o gas natural licuado.

Al analizar la dinámica de contratación y el impacto en las arcas públicas, remarcó la importancia de garantizar que al menos el 90% del personal y los profesionales sean locales. De esa manera, los salarios quedan en las economías regionales y, a medida que los beneficios fiscales concluyen, se incrementa la recaudación provincial que luego se reinvierte en infraestructura, salud, educación y seguridad, consolidando un círculo virtuoso.

Para finalizar, Álvarez instó a los municipios y al sector productivo a apropiarse de la herramienta legislativa. “Debemos dar el primer paso ayudando a que los emprendedores locales expandan sus inversiones y que nuevos capitales lleguen a la provincia. Hay localidades con un perfil claro para consolidar polos estratégicos, como Cañadón Seco en materia hidrocarburífera, Jaramillo y Fitz Roy para la prestación de servicios mineros, y Gobernador Gregores para la actividad agropecuaria y minera”, concluyó.