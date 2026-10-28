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Los equipos de rescate continúan este miércoles con la búsqueda de los dos hermanos desaparecidos en el sector La Toma, en Palermo Aike, Río Gallegos. En la cuarta jornada del operativo, el gobernador Claudio Vidal impartió instrucciones precisas para redoblar los esfuerzos y sostener todos los recursos necesarios hasta dar con los niños.

Desde la tarde del domingo 25 de octubre, efectivos de Bomberos, Policía, Prefectura Naval Argentina y otras fuerzas trabajan de manera coordinada en el lugar. A las tareas se sumaron buzos especializados, personal de distintas áreas provinciales y equipos de Salud, que brindan asistencia y contención a la familia y a quienes participan del operativo.

15 buzos trabajan en sectores estratégicos del río

El superintendente de Bomberos, Alberto Domingo Gonzalo, informó que las tareas comenzaron a primera hora de la mañana, con la participación de efectivos provinciales y tres buzos de Prefectura Naval Argentina.

“En el día de hoy arrancamos la labor a las 6:00 de la mañana, ya están trabajando los buzos de la Superintendencia de Bomberos, y también tres de Prefectura en distintos sectores”, señaló.

Alberto Domingo Gonzalo, superintendente de Bomberos

El despliegue contempla rastrillajes subacuáticos en el punto donde los niños fueron vistos por última vez, recorridas por ambas márgenes del río y la intervención de equipos especializados en distintos sectores del área.

También, participan agentes de la Dirección General de Operaciones Rurales (DOR), Operaciones Policiales y personal de Pesca de la provincia, que se incorporó con dos grupos para ampliar las recorridas desde el sector de búsqueda hacia Güer Aike.

A su vez, Gendarmería Nacional y la Dirección de Investigaciones (DDI) utilizan drones para ampliar la cobertura del rastrillaje desde el aire.

Gonzalo confirmó que las tareas se mantendrán durante toda la jornada, mientras las condiciones de luz lo permitan.

Rastrillaje subacuático: las bajas temperaturas y la corriente dificultan las tareas

El comisario mayor Pablo Aguirre, jefe del Departamento de Grupos Especiales, precisó que seis buzos se incorporaron al operativo, elevando a 15 el total de efectivos abocados a las tareas subacuáticas.

Desde el domingo, los equipos trabajan en sectores delimitados a partir de la información reunida durante la búsqueda. Según explicó Aguirre, se identificaron tres puntos de interés en los que se concentra el rastrillaje.

Comisario mayor Pablo Aguirre, jefe del Departamento de Grupos Especiales

El trabajo presenta importantes dificultades por la fuerza de la corriente, las bajas temperaturas y la falta de visibilidad bajo el agua. El deshielo incrementa la presencia de sedimentos en el río, lo que impide observar el fondo y vuelve especialmente complejas las maniobras.

Los buzos realizan las tareas en profundidades de entre dos y siete metros, tanto en los sectores subacuáticos como en áreas de superficie consideradas relevantes para la búsqueda.

La incorporación de nuevos efectivos permitirá organizar mejor los relevos y reducir el tiempo de exposición de los buzos al frío.

“Vamos a seguir en la búsqueda, y no vamos a parar hasta poder hallar a los menores, y darle tranquilidad a la familia”, afirmó Aguirre.

Salud Mental y asistencia permanente para la familia

Desde el inicio del operativo, el Ministerio de Salud y Ambiente, junto con el Hospital Regional Río Gallegos, mantiene equipos en Palermo Aike para brindar asistencia sanitaria y acompañamiento a la familia de los niños y al personal interviniente.

El director ejecutivo del Hospital Regional, Gastón Flores, explicó que el dispositivo incluye profesionales de Salud Mental, médicos, enfermeros, trabajadores sociales y psicólogos.

Los equipos se organizan en distintos turnos para garantizar la atención durante la jornada. Además de la contención psicológica y social, se dispone de una ambulancia para responder a los requerimientos que surjan en el lugar y realizar los traslados necesarios.

Gastón Flores., director ejecutivo del Hospital Regional

Flores destacó la importancia de sostener la presencia sanitaria ante una situación de profunda preocupación para los familiares y de gran exigencia para quienes participan de las tareas.

“Es un trabajo en conjunto y se está trabajando con todos los ministerios, tanto de Seguridad, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, de la Producción”, expresó.

La búsqueda reúne recursos humanos y técnicos de distintas fuerzas y organismos provinciales, con tareas coordinadas en el agua, las orillas y desde el aire.

El operativo mantiene como prioridad absoluta encontrar a los dos hermanos, reforzando los esfuerzos de cada equipo y sosteniendo, al mismo tiempo, la asistencia a la familia durante la espera.