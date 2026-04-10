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El Gobierno de Santa Cruz avanzó en un acuerdo estratégico con 14 operadoras petroleras con el objetivo de impulsar la actividad hidrocarburífera en la provincia. La iniciativa, encabezada por el gobernador Claudio Vidal, contempla un esquema de incentivos que apunta a generar más empleo, aumentar la producción y dinamizar la economía en un contexto de crisis macroeconómica.

En diálogo con LU12 AM680, el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, brindó detalles del programa y defendió las medidas adoptadas por la Provincia.

Un programa para reactivar la actividad

El funcionario explicó que el plan, denominado “Más Trabajo y Más Producción Hidrocarburífera”, fue diseñado por el área técnica del Ministerio a partir de una directiva del Ejecutivo provincial. “Es un programa promocional en lo cual se busca que las empresas productoras puedan adherirse, con una base clara: más trabajo, más equipos en actividad en toda la provincia y mayor producción en el corto plazo”, señaló Álvarez.

Según detalló, cada operadora deberá presentar proyectos específicos adaptados a las características geológicas de sus concesiones. Esos planes serán evaluados por la Provincia antes de su aprobación. “La mayoría de las empresas están muy de acuerdo con adherirse al programa. Tienen que presentar un proyecto y esperemos aprobarlos lo antes posible para que este levantamiento de equipos signifique más trabajo para Santa Cruz”, agregó.

Regalías: el eje de la polémica

Uno de los puntos más debatidos tras el anuncio fue la reducción de regalías a las petroleras en medio de un contexto económico complejo. Al respecto, Álvarez defendió la medida como una “herramienta que permite el incremento de trabajo y producción”.

El ministro explicó que el contexto internacional, con precios del barril elevados por conflictos en Medio Oriente, genera una oportunidad “El barril pasó de valores cercanos a 60 dólares a ubicarse entre 80 y 90 dólares, e incluso más. Eso permite aplicar medidas promocionales sin un impacto importante en los ingresos”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que el efecto sería distinto en un escenario de precios bajos: “Con un barril a 55 o 60 dólares, sí se verían afectadas con importancia las cuentas fiscales”.

Control de inversiones y compromiso empresarial

Sobre las dudas respecto a cómo se garantizará que los beneficios se traduzcan en inversión real, el ministro fue enfático en que habrá mecanismos de control.

“La inversión que realiza la empresa concesionaria es igual o mayor al beneficio que genera la provincia. Eso se va a ver reflejado en más equipos, más trabajadores y más intervenciones en los yacimientos”, explicó.

Además, destacó que: “Las mejoras en producción van a superar ese año largamente, porque las perforaciones activas van a impactar durante toda su vida útil”.

Palermo Aike y las inversiones no convencionales

Consultado sobre el desarrollo del área no convencional de Palermo Aike, Álvarez reconoció que las empresas mantienen una postura cautelosa respecto a los plazos de inversión. “No es lo mismo una perforación convencional, que ronda los 2 millones de dólares, que una no convencional, donde hablamos de entre 60 y 80 millones de dólares”, detalló.

En ese sentido, anticipó que entiende que “la movilización comenzaría entre mediados y fines del invierno para aprovechar primavera y verano, especialmente en zonas frías como Palermo Aike”, señaló.

Debate por regalías mineras

Durante la entrevista, el ministro también se refirió al proyecto aprobado en la Cámara de Diputados provincial que propone elevar las regalías mineras del 3% al 5%.

Álvarez aclaró que la medida aún debe ser analizada en profundidad antes de su implementación. “Es la adhesión a una legislación nacional. Hoy ninguna provincia del país lo está llevando adelante, todas han mantenido los valores del 3%”, destacó.

“Hay que evaluar el impacto. Siempre que las medidas favorezcan mayor producción y mayores ingresos para la provincia, serán válidas. Pero si la presión fiscal va en contramano, habrá que revisarlo”, advirtió.