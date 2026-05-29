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El diputado nacional por Santa Cruz de La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, volvió a cuestionar con dureza la gestión provincial y sostuvo que la provincia “necesita previsibilidad e inversiones privadas” para salir de la crisis económica. Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en Radio LU12 AM680, en el marco de una recorrida por la zona norte santacruceña.

Desde Perito Moreno, el legislador aseguró que Santa Cruz “ha estado mal administrada y mal gestionada durante más de 35 años” y afirmó que la dirigencia política “desaprovechó los mejores momentos históricos” de la provincia.

“Sacamos dos presidentes y, sin embargo, quedó una situación económica devastada, con jóvenes que se van de la provincia, problemas en educación y una salud pública deteriorada”, expresó.

En ese contexto, Guzmán remarcó la importancia de recorrer el territorio y dialogar con distintos sectores productivos. “Si queremos ser una alternativa real, tenemos que escuchar a productores, comerciantes y vecinos para construir políticas que desarrollen la economía”, señaló.

Provincia extractivista

El diputado también hizo foco en la necesidad de diversificar la matriz económica santacruceña y apuntó al potencial de actividades como la minería y el turismo. “El país está mirando hacia sectores estratégicos y Santa Cruz no puede quedar mirando para otro lado”, sostuvo. “Mientras están abriendo una verdulería en Río Gallegos, el país está mirando hacia otro lado“, expresó.

Asimismo, aseguró que empresarios y sectores vinculados a las inversiones observan “con buenos ojos” el crecimiento de La Libertad Avanza en la provincia. Según indicó, consideran que “la única manera de generar previsibilidad para las inversiones es tener un alineamiento con el Gobierno nacional”. “Una cosa es el discurso y otra la realidad”, manifestó respecto de las afirmaciones de la provincia.

Endeudamiento

Durante la entrevista, Guzmán cuestionó además el proyecto de endeudamiento impulsado por el Ejecutivo provincial y consideró que “es una locura” avanzar en un préstamo millonario sin resultados concretos de gestión.

“No alcanza con discursos ni con videos en redes sociales. Después de dos años y medio no tienen nada para mostrar”, afirmó. Y agregó: “La obra pública por sí sola no genera desarrollo sostenible si no está acompañada por inversiones genuinas del sector privado”.

En relación con la problemática histórica del agua en zona norte, el legislador opinó que las grandes obras nunca avanzaron porque “siempre estuvieron en manos del Estado”. En ese sentido, reveló que trabajan en proyectos junto al sector privado para buscar soluciones de infraestructura. “Queremos llegar con propuestas reales y sólidas, no con discursos políticos”, manifestó.

Zona fría

Por otra parte, Guzmán se refirió al debate sobre la zona fría y aseguró que defenderá el esquema de subsidios para Santa Cruz. “Lo que debe subsidiarse es el mayor consumo que tenemos por cuestiones climáticas, y eso no se modificó”, explicó.

Finalmente, el diputado confirmó que continuará recorriendo distintas localidades santacruceñas y no descartó una futura candidatura a gobernador. “Me involucré en política porque creo que es la herramienta para transformar la realidad de Santa Cruz. Después será el pueblo santacruceño quien decida”, concluyó.