Jairo Guzmán ganó una banca en el Congreso Nacional en las elecciones legislativas 2025 de Santa Cruz, en una contienda que reflejó cambios significativos en la política provincial. La lista de La Libertad Avanza obtuvo el 31,66 % de los votos, quedando apenas detrás de Fuerza Santacruceña, que se impuso con un 32,10 %. Por Santa Cruz, en tanto, quedó en tercer lugar con un 15,47 %.

En diálogo con LU12 AM680, Guzmán celebró el desempeño electoral y destacó el respaldo ciudadano: “La verdad que muy contentos, todo un desafío que se planteó hace casi dos años atrás. El resultado ha sido muy positivo y estoy muy agradecido al pueblo santacruceño por el apoyo tan grande que hemos tenido”.

“No nos tenían en el radar, nos subestimó muchísima gente. Pero el pueblo santacruceño demostró una madurez política inusitada: venció todos los aparatos, todo el marketing político y se expresó libremente en las urnas”, afirmó Guzmán.

“Esto es mérito de la gente, que mostró independencia a la hora de votar. Vamos a trabajar para consolidar este proceso y acompañar las medidas del Gobierno Nacional dentro del Congreso”, agregó.

Consultado sobre el pedido del gobernador Claudio Vidal, quien llamó a “legislar por el beneficio de la provincia”, Guzmán respondió con cautela, aunque marcó diferencias. “Del discurso para afuera es lógico decirlo. Yo voy a trabajar por el interés de la provincia de Santa Cruz, pero me gustaría que el gobierno provincial también lo hiciera, cosa que hasta ahora no se vio reflejada en la realidad”, señaló.

Y añadió: “Necesitamos gestión y un gobierno presente. La Libertad Avanza va a seguir dando la batalla cultural y mostrando que lo único que va a sacar adelante esta provincia son las ideas de la libertad: una Santa Cruz productiva desde el sector privado, sin un aparato estatal sobredimensionado”.

El legislador también habló sobre la posibilidad de tender puentes de diálogo con el Ejecutivo provincial. “Todo lo que sea construir para que Santa Cruz deje atrás un modelo empobrecedor es válido y tendremos todos los canales de diálogo posibles. Pero si lo que se busca es profundizar un modelo que no beneficia a la gente, estaremos en veredas opuestas”, sostuvo. Para Guzmán, el objetivo es claro: una provincia productiva, con decisiones efectivas y políticas basadas en la libertad y la iniciativa privada.

El apoyo de Eduardo Costa: “Santa Cruz debe dejar de lado la tibieza”

Guzmán también valoró el respaldo público que recibió del ex senador radical Eduardo Costa, quien lo había apoyado en la recta final de la campaña. “Valoro muchísimo sus palabras. Santa Cruz tiene que dejar de lado la tibieza. Los candidatos que jugaron al camino intermedio terminaron fortaleciendo al kirchnerismo”, sostuvo.

Y subrayó: “Son momentos decisivos en la provincia, donde hay que sentar una posición. En el futuro vamos a construir con todos los que entiendan que las ideas de la libertad son las que van a sacar adelante a la provincia”.

Crítica al bloque de gobernadores

Sobre el revés electoral de otros espacios, como el bloque de gobernadores de Provincias Unidas, Guzmán fue contundente: “La gente no valoró a esos espacios que buscaban debilitar al Gobierno Nacional para intereses propios y no dieron resultados reales en sus provincias. Lo que menos me pueden tildar a mí es de tibio; tenemos una posición clara y coherente, y eso la gente lo reconoció”.

También criticó la gestión provincial, responsabilizándola por la fortaleza del kirchnerismo: “El gobierno provincial ha hecho un desastre de gestión, y eso también fortaleció al kirchnerismo. Nosotros vamos a trabajar para que Santa Cruz deje atrás ese modelo”.

“Hicimos historia contra un aparato gigantesco”

La Libertad Avanza tuvo un fuerte desempeño en varias localidades del norte y sur provincial, imponiéndose en el departamento Güer Aike y en ciudades como Caleta Olivia.

“Ganamos en varias localidades y en otras quedamos a pocos votos, contra un aparato político gigantesco. Hemos hecho algo histórico”, destacó Guzmán y señaló que “la gente valoró la transparencia y quiso respaldar el trabajo del presidente Javier Milei para que el Congreso tenga un tinte de libertad y no le ponga palos en la rueda”.

Finalmente, el diputado electo advirtió sobre la necesidad de acompañar las reformas que llegarán desde el Congreso: “Ojalá los otros diputados electos no pongan obstáculos, porque los que nos perjudicamos somos los argentinos. Se viene una etapa de reformas económicas fundamentales para recuperar la economía, y eso va a impactar directamente en Santa Cruz”, concluyó.