Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El diputado nacional Jairo Guzmán (La Libertad Avanza) se reunió con Fernanda Antonijevic, subsecretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, y con el director nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras, Enzo Cáceres, para avanzar en la puesta en valor del Paso Integración Austral en Santa Cruz.

Este paso es estratégico porque representa la conexión internacional con Chile y constituye además el corredor terrestre obligatorio hacia Tierra del Fuego, fundamental para el tránsito y el abastecimiento del extremo sur del país. Por allí circulan aproximadamente 120 camiones por día, lo que refuerza la urgencia de mejoras edilicias y operativas.

Se acordó continuar trabajando de manera articulada para modernizar este punto clave para la Patagonia.

En 2025 se realizaron tareas de mantenimiento y refacciones parciales.

Deficiencias

Durante el año 2025, el Paso Internacional Integración Austral, ubicado en la zona de Monte Aymond y considerado el principal corredor terrestre entre la provincia de Santa Cruz y la región de Magallanes (Chile), continuó operando en un contexto marcado por deficiencias edilicias acumuladas a lo largo de los años.

Distintos responsables del complejo fronterizo coincidieron en que, al inicio del año, el edificio argentino se encontraba en condiciones de deterioro, con falencias en áreas clave como calefacción, instalaciones sanitarias, sistema eléctrico y mantenimiento general. Esta situación no sólo impactaba en la comodidad de los trabajadores de los distintos organismos nacionales, sino también en la atención de los miles de usuarios que transitan el paso, especialmente durante la temporada alta.

A lo largo de 2025 se llevaron adelante tareas de mantenimiento y refacciones parciales, entre ellas arreglos en techos, mejoras en la limpieza, adecuaciones en sectores internos y trabajos para optimizar el sistema de calefacción, considerado crítico por las bajas temperaturas características de la zona. Desde la coordinación del paso se indicó que estas acciones permitieron mejorar el funcionamiento cotidiano, aunque se trató de soluciones transitorias.

Uno de los puntos más sensibles señalados durante el año fue la imposibilidad de avanzar plenamente en un esquema de control integrado con Chile, debido a que el edificio argentino aún no reúne las condiciones necesarias para albergar de manera adecuada a personal del país vecino. Esta limitación fue planteada como un obstáculo para profundizar la integración fronteriza y agilizar los controles migratorios y aduaneros.

En ese marco, las autoridades remarcaron la necesidad de obras estructurales de mayor envergadura.

Leé más notas de La Opinión Austral