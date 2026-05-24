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El diputado nacional por Santa Cruz, Jairo Guzmán, adelantó por LU12 AM 680 que continuará trabajando con el Gobierno Nacional para avanzar en la reactivación de la construcción de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz. Lo hizo tras la última recorrida de la represa Cóndor Cliff junto al director nacional de Obras Públicas, Vicente Heredia, destacando el impacto que tendrá este proyecto para la generación de empleo, la producción energética y el futuro de la provincia.

Asimismo, cargó contra el gremio de la construcción al indicar que “los gremios se ecnargan de echar las inversiones que llegan”. Advirtió que la parte empleadora no está obligada a contratar mano de obra de la bolsa de trabajo de la UOCRA.

“Estuve hace unos días atrás junto con el equipo del Ministerio de Economía de la Secretaría de Obras Públicas recorriendo la obra. La verdad es que estamos muy contentos porque es un trabajo que venimos haciendo hace mucho en silencio, a diferencia de mucha gente que ha hecho mucho ruido y hace mucho anuncio de lo que pretende de querer mostrarle a la gente, pero que no es real”, señaló Guzmán, remarcando que se priorizó una agenda de gestión conjunta con la administración central.

Enfatizó el lineamiento adoptado por su espacio político: “Nosotros venimos haciendo un trabajo conjunto al equipo del Ministerio de Economía y al Gobierno Nacional desde hace mucho tiempo sin sembrar falsas expectativas, porque realmente no queremos jugar con la necesidad de la gente y sabemos que esta obra representa una esperanza de trabajo, una esperanza de reactivación económica“.

“Ya hemos avanzado lo suficiente , es una etapa donde estamos en el reinicio de una de las represas que está en condiciones, así que estamos muy contentos de poder anunciar eso a la sociedad”, confirmó.

Plazos de incorporación laboral

Al ser consultado sobre la demanda social respecto a los puestos de trabajo y los plazos para que la gente pueda incorporarse nuevamente a la obra, el legislador aclaró que la prioridad inicial se centró en “arreglar la situación financiera que había quedado muy desprolija desde el parate que se había hecho de la empresa”.

Respecto al cronograma inmediato de actividades, detalló: “En los próximos días o en las próximas semanas se reactivará la incorporación de las personas técnicas que van a trabajar en la obra para reacondicionar todo porque lleva mucho tiempo parado, y luego dará lugar a que se vaya reincorporando la mano de obra restante“.

Jairo Guzmán advirtió que realizará un seguimiento estricto del cumplimiento de los nuevos marcos regulatorios nacionales en materia de contratación. “Personalmente ylo hablé con la gente de la empresa y voy a estar muy atento a eso, porque la ley de modernización laboral lo que dice es que específicamente que las empresas no están obligadas a tomar gente de los sindicatos“, subrayó, fijando una postura clara frente a posibles conflictos: “Si acá los gremios quieren meter presión a la empresa para meter su gente solamente y la empresa no está conforme con eso, tiene la libertad de no hacerlo y nosotros lo vamos a apoyar fuertemente para que eso se haga cumplir”.

Críticas a la UOCRA

Apuntó en duros términos contra el rol que desempeñan las organizaciones sindicales locales en los procesos de inversión productiva, señalando de forma directa a la conducción de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

“Nosotros en la provincia tenemos un enemigo, que son los gremios, los sindicatos. No tenemos llegada de inversiones porque no se generó confianza en el sector privado para que vengan las inversiones, sino que una vez que vienen las inversiones los sindicatos se encargar de echarlas“, argumentó.

En esa línea, caracterizó el accionar del sector: “¿De qué forma? Bueno, extorsionándola. Y el gremio de la construcción es un gremio totalmente extorsivo. Entonces, eso hay que decirlo porque todo el mundo lo sabe, nadie se anima a decirlo, pero es un gremio que extorsiona a las inversiones“.

Para finalizar, vinculó directamente esta situación con la parálisis previa y las demoras que sufrieron los proyectos hidroeléctricos santacruceños. “Nosotros tenemos un gremio que, por ejemplo, una obra en el río Santa Cruz que hoy el gremio este de la UOCRA está dilatando los trabajos para que no se lleguen a finalizar porque ellos quieren estirar la obra. Eso termina trayendo un perjuicio al desarrollo de la provincia. Entonces, si queremos que vengan inversiones en la provincia, también la gente tiene que entender que tenemos un problema, y el problema es que los sindicatos, en vez de defender a los trabajadores, esto lo tienen como un negocio y terminan ahuyentando todas las inversiones“, concluyó Guzmán.