El ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, anunció en diálogo con LU12 AM680 Radio Río Gallegos el inicio de una nueva etapa de exploración en la formación no convencional de hidrocarburos Palermo Aike, un proyecto clave que podría definir el futuro energético de la provincia.

El gobernador Claudio Vidal ratificó la inversión de USD 200 millones de la petrolera YPF y confirmó el inicio de los trabajos para la instalación de tres nuevos pozos exploratorios en el sudoeste santacruceño.

Álvarez contextualizó la decisión de la compañía, explicando que YPF “ha tomado una decisión de ser una empresa exclusivamente de desarrollo no convencional en el país, con lo cual invierte sus recursos en la provincia de Neuquén en Vaca Muerta, en producción no convencional”.

José Llugdar (Petroleros Jerárquicos), Claudio Vidal (Gobernador), Rafael Guenchenen (SIPGER) en Palermo Aike. FOTO: GOBIERNO

Este enfoque estratégico, según el ministro, es puramente económico. “El motivo de esto es porque obviamente el no convencional genera mayor fuente de ingreso, mayor divisa, mayor ganancias, más alto retorno para la empresa que el petróleo convencional”, afirmó.

“Por cada dólar que YPF invierte o cualquier empresa invierte en lo no convencional, tiene más ganancias que invertir en otra parte del país en petróleo convencional. Ese es el motivo del desarrollo no convencional”, sintetizó.

Frente a este escenario, Santa Cruz busca posicionar su propio potencial. “Hoy la realidad es que el desarrollo está en Vaca Muerta en la provincia de Neuquén, pero Santa Cruz tiene un desarrollo que se llama Palermo Aike“, señaló Álvarez.

El inicio de labores

En sus declaraciones, el funcionario recordó que se desarrolló el Maipa X1, le primer pozo no convencional de Palermo Aike en cercanías al Paraje La Esperanza. Agregó que a inicios de esta semana con presencia del gobernador, representantes del Sindicato Petroleros Jerárquico, de base, trabajadores de la construcción y del Sindicato de Vigiladores Privados se “anunció inicio los trabajos de la constitución de las locaciones, donde se van a asentar tres nuevas perforaciones de YPF, pozos exploratorios que justamente lo que están buscando en este momento es la posibilidad de que haya desarrollo no convencional de petróleo crudo liviano”.

Sobre las características del crudo que se espera encontrar, remarcó que “tanto lo que produce Vaca Muerta como seguramente lo que va a producir Santa Cruz, es un petróleo liviano más apto para hacer nafta, y los más gruesos son más aptos para realizar gasoil, asfaltos, alquitrán y otro tipo de productos. Es un petróleo más exportable que el que usualmente tenemos en la provincia”.

El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez.

Además, proyectó un cambio en el mercado nacional. “A medida que en Argentina crezca el desarrollo no convencional, va a haber cada vez mayor cantidad, va a haber un superávit de petróleos livianos y cada vez menos petróleos semipesados y pesados”, indicó.

Esto, paradójicamente, revalorizará el crudo convencional de la provincia. “Con lo cual, el convencional, el petróleo convencional del flanco norte que se explota en Las Heras, Pico Truncado, Caleta Olivia, como cada vez va a ser menor, cada vez va a tener mejor precio. Porque sí o sí va a ser preferido para su mezcla, que se llama blendeo en las plantas de refinación, y aparte no es solamente de combustible del petróleo, sino que del crudo se extrae plástico, alquitrán, asfaltos”, entre otros “subproductos que son necesarios por diferentes industrias del país”.

Mano de obra

El futuro desarrollo de Palermo Aike implicará una movilización significativa de recursos humanos y técnicos. Consultado sobre la mano de obra, el ministro aclaró que “no solamente es petrolero, sino también, por ejemplo, de UOCRA porque se tienen que abrir caminos”.

“Esta es una actividad que comenzó el día de ayer (lunes). En la cual se constituyen las locaciones con equipos pesados, este motoniveladoras, topadoras, palas cargadoras y demás, retropalas. También comienzan los trabajos de captación de agua y transporte de agua, que va a ser requerida para las fracturas. Luego viene el equipo de perforación, el equipo de terminación del pozo, el equipo propiamente dicho de fracturas. Para todo esto se requiere personal”.

La escala del operativo es considerable. “Estas tres perforaciones van a llevar meses, van a terminar seguramente en la primavera del año que viene. Y en ese transcurso cientos de personas van a estar trabajando en las diferentes actividades y diferentes rubros, en forma directa y en forma indirecta”, aseguró.

En cuanto a los plazos para obtener resultados, Álvarez fue preciso: “Del primer pozo exploratorio seguramente los primeros resultados van a estar en el mes de abril, mayo aproximadamente. Dos o tres meses después del segundo y tres meses después del tercero. Así que el año que viene comenzaremos en marzo, abril, mayo a tener los primeros resultados y a partir de ahí el segundo y la tercera perforación hasta fin de año vamos a estar. Y con el correr de los meses, porque eso no es un testeo inmediato, sino que es un testeo que se hace con el tiempo, para mediado del año que viene vamos a tener una buena información y a fin del año que viene mucho mejor”.

Aprendizaje del pasado

El ministro también se refirió a la experiencia por el Mapia X1. “Tuvo la particularidad que fue con dos empresas, CGC e YPF. A veces no unificaron los criterios técnicos de la ejecución de la misma”, “hubo mucho aprendizaje”, continuó.

“Para tener en cuenta, la profundidad de perforación son 3400 metros. En Neuquén a esa profundidad se tienen temperaturas de trabajo de 120 grados. En Santa Cruz la temperatura de trabajo es de 160 grados. Con lo cual requirió ajustar muchas cuestiones técnicas para estos tres pozos, del aprendizaje del primero”.

Las lecciones aprendidas se aplicarán en esta nueva etapa. “Se va a trabajar con una herramienta de fondo que fue diseñada especialmente para estos trabajos. Se va a trabajar en las tareas de perforación en forma diferente. Se va a trabajar con un equipo de perforación de mayor potencia, un winterizado, preparado para el invierno”, detalló.

“El Maipa no arrojó los resultados que hubiéramos querido, el que todos anhelábamos, pero sí generó un aprendizaje y bueno, estas tres perforaciones se hacen más hacia el este con nuevos estudios sísmicos, con un equipo diferente y con técnicas diferentes”.

A diferencia de la anterior, esta vez la operación está unificada. “¿La inversión de estos pozos exploratorios es solamente YPF o también está CGC?”, se le consultó. “No, en este caso se hace sobre un yacimiento, sobre dos campamentos que pertenece a YPF y lo ejecuta solamente YPF. Con un solo criterio de trabajo y con el aprendizaje ganado”, respondió.

Horizonte

Más adelante, fue contundente sobre la trascendencia del proyecto: “Si estas tres perforaciones funcionan bien, se abre una puerta importantísima para la provincia para los próximos 40 o 50 años. Es muy importante el trabajo inmediato porque genera empleo en una situación complicada que está viviendo el país. Pero más importante es que esto abra la posibilidad de un desarrollo hidrocarburífero no convencional en el sudoeste de la provincia de Santa Cruz para las generaciones actuales y para la futura generación“.

Este potencial desarrollo trae consigo el desafío de la planificación, especialmente para el paraje La Esperanza y localidades cercanas como El Calafate y Río Gallegos. Álvarez reconoció que los ejemplos como el de Neuquén “no son tan buenos” porque “el desarrollo es tan fuerte, tan rápido en tan cortos años que ha generado también muchos problemas sociales, muchos problemas de servilismo, mucha desigualdad”.

Relató una conversación reciente: “Estuvimos charlando justamente con la intendenta de Rincón de los Sauces. Y es así, es un desarrollo explosivo, es un desarrollo muy rápido con mucha gente que viene a trabajar, con sus familias, con lo cual queda corta la infraestructura educativa, la infraestructura de salud, la infraestructura de transporte, un montón de cuestiones que son parte tortuosas a veces de lo que es tener el desarrollo cuando es muy rápido”.

La meta del gobierno provincial es anticiparse. “Esperemos estar adelante, tener una planificación previa y conducir, si anda todo muy bien y esperemos que así sea, conducir este desarrollo en la zona sudoeste de la provincia para que genere el recurso para la provincia, para que genere trabajo, inversión genuina y trabajo genuino y que ese desarrollo sea planificado de la mejor manera posible, justamente para que la infraestructura acompañe ese desarrollo que se va a ejecutar”, concluyó.

Licitación de áreas de Fomicruz

Finalmente, el ministro informó sobre otro proceso en marcha: “El cual fue realizado el llamado a licitación, se encuentra vigente con apertura de ofertas el día 20 de octubre. Se trabaja sobre una iniciativa privada, la cual fue declarada de interés público y cumpliendo con los plazos de rigor, con los plazos legales para que la gente pueda, cualquier interesado, pueda interiorizarse, comprar el pliego y hacer una presentación antes del día 20 de octubre para que el 20 de octubre se puedan abrir las ofertas que hayan sido presentadas”.