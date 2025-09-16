Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El miércoles de la semana pasada ingresaron a la Cámara de Diputados las ternas de los candidatos a ocupar los cuatro lugares que se abrieron en el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, tras el cambio de la ley que aumentó de cinco a nueve la cantidad de sus miembros.

Un día después, los pedidos de acuerdo tomaron estado parlamentario y todo hace pensar que el tratamiento en la Legislatura provincial será un trámite bastante exprés. De hecho, según pudo saber La Opinión Austral, para la semana próxima empezaron a ser citados algunos actores vinculados con la justicia para que opinen sobre este proceso.

Sin embargo, las invitaciones ya llegaron con algo de polémica. La Asociación Colegio de Abogados de Santa Cruz desechó la invitación al considerar que la misma ya no tenía sentido, toda vez que la ley para ampliar el TSJ ya fue aprobada y a esa asociación no los invitaron a debatir sobre ese tema trascendental.

La comisión la integran Adriana Nieto, Pedro Luxen, Javier Jara, Pedro Muñoz, Lorena Ponce y Eloy Echazú.

Al respecto, en posteo que compartieron en redes sociales, indicaron que fue la Diputada Provincial Adriana Nieto (Por Santa Cruz) quien les cursó invitación, en el marco de la ampliación de las vocalías del TSJ, para opinar sobre las ternas de quienes ocuparían tales cargos.

“Es una falta de respeto que nos inviten una vez aprobada la ley, no tenemos facultades para opinar sobre las personas ternadas, hubiera sido más importante nos pidan opinión antes de aprobar la ley, así como las demás leyes que nos involucran, una lástima”, manifestaron.

Asimismo, sostuvieron: “Igualmente quedamos a disposición cuando la invitación sea a debatir y podamos aportar desde nuestro lugar para trabajar mejor. Gracias”.

Las ternas

Cabe destacar que, según estipula la ley, se deben enviar las ternas a la Cámara de Diputados por parte del Poder Ejecutivo. Las cuatro ternas para conformar el Tribunal Superior de Justicia en carácter de Vocales de ese Cuerpo Colegiado, son las siguientes:

1° terna

Castro, Gabriela Analía.

Contreras, Agüero Gabriel Nolasco.

Kustich Fernando Hernán.

2° terna

Acevedo, Sergio Edgardo.

Castello, Norberto Miguel.

Quintero, Marcelo Urbano.

Arriba: Lucio De la Vega y Ramiro Castillo. Abajo: Sergio Acevedo y Gabriela Castro.

3 terna

De la Vega, Juan Lucio.

Linardi, Natalia.

Michavila, Julián.

4° terna

Castillo, Ramiro Esteban.

González Nora, José Antonio.

Ghizzardi, David Ezequiel.

La última novedad del tema se dio este mismo martes cuando se conoció la renuncia del diputado Sergio Acevedo a su banca, lo cual supone que será para asumir, en caso que los diputados aprueben su pliego, en una de las vocalías del Tribunal Superior de Justicia.