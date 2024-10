SALARIOS VS INFLACIÓN

La negociación salarial para los docentes de la provincia de Santa Cruz se postergó para el lunes 21 de octubre, según informaron desde Trabajo a los sindicatos.

En el encuentro se esperaba una oferta salarial, luego de que la semana pasada decidiera esperar el informe del INDEC con el IPC de septiembre, que al día siguiente fijó en 3,7% en el país.

En la cédula de notificación, las autoridades del Ministerio de Trabajo no explicaron el motivo de la postergación. Este lunes, AMET realizó un paro de actividades. En tanto que el congreso de ADOSAC decretó un paro de actividades por 48 horas para hoy y mañana de esta semana en el resto de las escuelas.

Javier Fernández, secretario general de ADOSAC provincial dijo por LU12 AM680 que el plan de lucha definido para esta semana obedece a “la falta de respuesta en lo salarial y temas laborales que fueron planteados con anterioridad, incluso antes a la reapertura de esta parte del año”.

En ese escenario, “las 14 filiales del gremio definieron de forma unánime las medidas de fuerza“.

A la consulta si el diálogo con Provincia se debilitó, observó: “Intenciones seguramente hay pero nos parece que los cambios de autoridades afectó la continuidad, creemos que deberían tomar nota desde el Ejecutivo para que estas demandas tengan respuesta en lo inmediato”; “nuestra predisposición estará siempre y es nuestra voluntad conseguir lo que nos proponemos y lo que será útil para el sistema educativo, incluso. Ojalá las respuestas comiencen a llegar”.

Más adelante, desde la entidad gremial observaron que lo salarial es lo más urgente. “Hace largo tiempo decimos que el docente de Santa Cruz necesita salir de la pobreza y eso es una realidad”.

Los docentes señalaron que en el marco de las negociaciones hubo avances. “Cuando inició el año estábamos alejados un 67% del costo de la canasta familiar, la brecha se achicó al 25% con los acuerdos pero falta continuar con la negociación“, “estamos a un 25% para que un docente ingresante deje de ser pobre en Santa Cruz”.

Al igual que lo hizo AMET, ADOSAC recordó que el recupero salarial fue “parte de la campaña que realizó el actual Gobierno”, “esto se tiene que materializar en un acuerdo que aún no llegó”.

Trayectoria escolar

En otro orden, se recordó que desde el Consejo Provincial de Educación se indicó que al menos el 50% de los alumnos del sistema educativo público provincial adeudan contenidos, el promedio de materias por alumno ronda entre las 10 y 12 materias.

“Hay alumnos que deben hasta 40 espacios, es parte de la realidad y es un debate que dimo con las autoridades anteriores”, “solicitamos que se derogue la Resolución 323 que posibilitó estas instancias. Se bajó el presente año y hay un gran desafío para que los alumnos recuperen contenidos”, aseguró.

En esta sintonía, Fernández marcó que desde ADOSAC no compartieron “estas medidas nefastas, una decisión política que no compartimos desde el inicio y hoy estamos con alumnos con esa cantidad alarmante de materias. Esperamos que haya una resolución inmediata”.

¿Deben repetir los alumnos que no aprueben?, se consultó desde la emisora. “Entendemos que la repitencia no es el camino, pero si implementar dispositivos serios que contemplen esta realidad y que no se conviertan en un pase libre para adeudar materias”. A cambio solicitó que se desarrollen planes que “contengan los alumnos de otra manera, herramientas hay muchas, simplemente se deben articular por que el recurso humano está disponible”.