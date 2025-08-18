Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de la presentación de su candidatura a diputado nacional por Santa Cruz, Jesús Mariano, del Nuevo MAS, dialogó con LU12 AM680 para detallar su plataforma política.

Proveniente del “viejo MAS” de la época de Luis Zamora, se centró en la problemática económica que afecta a la provincia y al país, y en la necesidad de que la banca legislativa esté al servicio de las “luchas” de los trabajadores.

La plataforma del Nuevo MAS, según Mariano, tiene como puntos principales “el no pago de la deuda externa” para liberar los recursos necesarios que hoy no se destinan a rutas, escuelas y hospitales. Además, proponen un salario mínimo nacional de 2 millones de pesos, un monto que, según reconoció, en Santa Cruz aún sería insuficiente. El candidato comparó esta cifra con los sueldos actuales en la provincia, que promedian entre 700.000 y 800.000 pesos para empleados públicos y municipales.

Enfatizó que la propuesta se basa en que “el diputado gane lo mismo que un docente de la educación pública“.

Señaló que si fuese elegido, su sueldo sería equivalente al de un docente. El resto del salario, según explicó, será donado. “Una eventualidad frente a un jubilado del PAMI que no pasa los 350.000 pesos, es una tomada de pelo al conjunto de la sociedad”, criticó, calificando la diferencia salarial entre políticos y jubilados como una “aberración” y una “injusticia”.

Hizo un llamado a los votantes a no quedarse en el “voto bronca” y a transformar su enojo en participación. Sin embargo, aclaró que la solución a los problemas del país no reside únicamente en el Parlamento. “En el Parlamento no vamos a modificar mucho si no soy acompañado con la lucha en la calle para cambiar estas medidas económicas”, afirmó, destacando que el problema de los actuales legisladores es que “no representan” al pueblo y “no salen a la calle” para defender los derechos de los trabajadores y los jubilados.

Industria nacional

Más adelante, advirtió que el Gobierno nacional está “destruyendo la industria nacional“. Mencionó, como ejemplo, que a fin de mes podrían quedar en la calle “muchísimos trabajadores” de Tierra del Fuego.

Ante esta situación, el candidato del Nuevo MAS hizo un llamado a los ciudadanos a “salir a la calle y pongámosle un freno a la entrega y destrucción lo que está haciendo este gobierno”.

El candidato concluyó su intervención haciendo un llamado a la gente a participar políticamente, a pesar de sentirse decepcionada. “Es la única forma de mantener la democracia que tanto nos costó”, sostuvo, recordando los años previos al 83. Para él, participar activamente y “exigiéndole” a los políticos es la forma de “mantener la democracia”. Afirmó que “estos tipos apuntan a que se termine esa democracia que tanta sangre… que tanto nos consiguió lograr y mantener”.