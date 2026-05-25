El gobernador de Claudio Vidal encabezó este domingo el acto central por el 25 de Mayo en Puerto Santa Cruz, en el marco del 216° aniversario de la Revolución de Mayo. La ceremonia reunió a autoridades provinciales y municipales, fuerzas de seguridad, instituciones educativas, organizaciones intermedias y vecinos de la comunidad en una jornada marcada por el sentimiento patrio y las expresiones culturales.

Las actividades comenzaron durante la mañana con el tradicional Tedeum realizado en la iglesia “Exaltación de la Cruz”. Posteriormente, las autoridades se trasladaron al gimnasio municipal “Juan Carlos Narvarte”, donde se desarrolló el acto protocolar central.

Durante su discurso, Vidal convocó a recuperar el espíritu de unidad que dio origen a la Revolución de Mayo de 1810 y sostuvo que ese mismo compromiso colectivo es necesario para afrontar el presente de la provincia y del país.

“La forma en que podemos salir adelante es con unidad, tal cual se dio en esa Revolución de Mayo, en donde el pueblo argentino comulgó, unificó ideas y trabajó por lo que quería como país y como patria”, expresó el mandatario provincial.

Claudio Vidal pidió unidad y defendió una “patria productiva”

En otro tramo de su mensaje, el gobernador reconoció las dificultades económicas y sociales que atraviesa tanto la provincia como la Argentina, y remarcó la importancia de trabajar de manera conjunta.

“La situación del país no es fácil, la situación de nuestra provincia no es fácil. Por eso estoy sumamente convencido de que la única forma que podemos salir adelante es con unidad”, señaló Vidal.

Asimismo, destacó que el Gobierno Provincial continúa trabajando para impulsar el desarrollo de Santa Cruz a través de la producción y el empleo.

“Yo quiero la patria productiva. Yo quiero la patria de trabajo. Yo quiero la patria de igualdad. Yo quiero la patria que nos haga más fuerte como sociedad”, afirmó.

El mandatario también pidió compromiso y responsabilidad a todos los sectores de la sociedad y especialmente a quienes integran los distintos poderes del Estado.

“La decisión de mejorar el presente y transformar el futuro no solo está en el poder político, está en todos los poderes que conforman el Estado”, sostuvo.

Finalmente, convocó a dejar atrás las divisiones políticas y apostar a un proyecto común para el crecimiento de la provincia y del país.

“Si no bajamos los brazos y trabajamos en un proyecto común, claramente el futuro de la Argentina y de nuestra provincia será totalmente satisfactorio”, concluyó el gobernador durante el cierre del acto oficial por el Día de la Patria.

Expresiones culturales y participación comunitaria

La ceremonia oficial incluyó la presentación de autoridades y de la Agrupación “25 de Mayo”, además de los saludos protocolares encabezados por Claudio Vidal junto a representantes militares y autoridades locales.

El acto contó además con la interpretación del Himno Nacional Argentino, palabras religiosas del pastor Joel Galaz y del padre párroco Humberto Ramírez, y un discurso alusivo a la fecha patria a cargo del docente Carlos Valdez.

La jornada también tuvo presentaciones artísticas de la Escuela de Danzas de Puerto Santa Cruz y del Ballet de la Escuela Provincial de Danzas, en una propuesta orientada a revalorizar la identidad cultural y las tradiciones santacruceñas.

Desfile cívico-militar y cierre con chocolate caliente

Tras finalizar el acto central, autoridades y vecinos se trasladaron hacia la avenida San Martín para presenciar el tradicional desfile cívico-militar, uno de los momentos más convocantes de la celebración.

Instituciones educativas, fuerzas armadas, organismos provinciales, agrupaciones tradicionalistas y entidades locales participaron del recorrido frente al palco oficial.

El cierre de la jornada estuvo marcado por un encuentro comunitario en el que vecinos y vecinas compartieron chocolate caliente y tortas fritas.

Desde el Gobierno Provincial destacaron la importancia de este tipo de celebraciones para fortalecer la memoria histórica, la identidad nacional y el sentido de pertenencia de las comunidades santacruceñas.