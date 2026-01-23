Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El senador nacional José María Carambia (Por Santa Cruz), se refirió este viernes a los fondos que ingresaron al país, provenientes de la República Popular China para continuar con la obra de la represa “Gobernador Jorge Cepernic“, los cuales –según indicó- aún no habrían sido transferidos a la provincia de Santa Cruz.

“Sin fondos no hay represas. Sin represas no hay desarrollo. El Banco Central aún no libera los fondos comprometidos para que la empresa Gezhouba reactive el proyecto de las represas hidroeléctricas en Santa Cruz. La demora paraliza una obra estratégica”, expresó el legislador nacional.

La represas “Jorge Cepernic” es la más avanzada del complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz.

A través de su cuenta de “X”, el exintendente de Las Heras, manifestó: “Esta situación afecta de manera directa el desarrollo, la inversión y el empleo en nuestra provincia. Es una obra clave para el crecimiento económico y el acceso a energía limpia en Santa Cruz”.

Asimismo, dejó un mensaje sobre la situación: “Insto al Gobierno Nacional a liberar de inmediato los fondos. Esto es urgente: los santacruceños no pueden seguir esperando”, manifestó de manera contundente.

La declaración de Carambia se da poco después que el gobierno de Santa Cruz confirmara el ingreso de los fondos del crédito internacional chino destinados a la reactivación de la represa también conocida como “La Barrancosa”.

Fue el fin de semana pasado cuando trascendió que el desembolso total ascendía a US$ 150 millones, de los cuales US$ 136 millones habían sido acreditados en el país tras el pedido formal realizado por el Poder Ejecutivo Nacional a finales de diciembre.

El tema, en la tapa de La Opinión Austral del lunes 19 de enero.

En tanto, los US$ 14 millones restantes del tramo permanecen en China para el pago directo de maquinaria y usinas que deben ser importadas para la obra.

El objetivo del Gobierno provincial es “tratar de que en dos años y medio o tres la obra esté terminada”, luego de más de un año de paralización, anticipó a La Opinión Austral el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, tras conocerse esta noticia.

Según precisó, esos fondos deberán transferirse a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Represas Patagonia en las próximas horas para dar inicio formal a la reactivación de los trabajos.

Jaime Álvarez confirmó el ingreso de las divisas al país.

“El proceso está en el tramo final. Quedan por destrabar algunas cuestiones técnicas y administrativas entre ENARSA y la UTE, pero entendemos que más del 95% de los temas ya están acordados”, indicó el ministro el lunes pasado. La obra se encuentra detenida desde finales del 2022, lo que obligará a reacondicionar campamentos, bases operativas y equipamiento antes de retomar las tareas de construcción.

El reinicio de los trabajos se concentrará inicialmente en la represa Jorge Cepernic/Barrancosa, que cuenta con un avance cercano al 42%. Allí se deberán completar las tareas civiles, instalar las tres turbinas ya fabricadas y avanzar con la conexión al sistema interconectado nacional a través de la estación transformadora de Comandante Luis Piedra Buena.