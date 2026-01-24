Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lejos de las temperaturas bajo cero del escenario de Davos, el presidente de la Nación, Javier Milei, retoma la agenda caliente en la Argentina. Dispuesto a “mezclarse con la gente” llegará este lunes a Mar del Plata para varias fotos “populares”, al estilo peronista en territorio peronista. Desde allí, tomará envión para la batalla que dará en el Congreso por la reforma laboral. Entusiasmo por la prometedora acumulación de reservas.

La presentación de Milei en el Foro Económico Mundial de Suiza no “explotó” en los medios y redes locales e internacionales como ocurrió en los años anteriores. Ese escenario que lo convirtió en uno de los referentes de la derecha global, fue todo de su par de los Estados Unidos Donald Trump en la edición 2026.

El Presidente igualmente quedó “satisfecho” por su viaje, según compartieron fuentes de la Casa Rosada con La Opinión Austral. Ratificó su lugar en esa cumbre y se llevó una foto como miembro de la “Junta de la Paz”, al lado del hombre del momento que pelea por sostener a los Estados Unidos en el centro del “orden mundial”, Trump.

La potencia norteamericana no sólo tiene varios frentes internos y externos en ebullición, sino que el foco de la Casa Blanca estará puesto este año en las elecciones de medio término, donde los republicanos de MAGA esperan ratificar el estilo rupturista que apuntala su líder, con iniciativas como la de Groenlandia que generan enojos de aliados históricos, como Europa y Canadá.

Milei sabe que la Argentina no estará en las prioridades de su socio estratégico y, en ese marco, sumado a que ya pasó sus propias legislativas con éxito, decidió ordenar algunas cuestiones impostergables a los ojos de otro compinche de su modelo de ajuste y motosierra, el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Así es que empezó a acumular reservas en el Banco Central y ya lleva unos 800 millones de dólares en lo que va de enero. Nada mal teniendo en cuenta que en la previa electoral del año pasado lo socorrió Trump con un swap de monedas, al borde del precipicio.

El objetivo es llegar a la 10 mil millones en el primer semestre. En breve, el FMI hará su revisión y es probable que incluya un “waiver” -una especie de “perdón”– por las metas de reservas que no se cumplieron tal cual lo establece hasta acá el programa de deuda firmado por Milei hace casi un año por 20 mil millones de dólares. Pero al hacer los deberes, el Fondo también seguramente destaque los esfuerzos de La Libertad Avanza para asegurar dólares en las reservas y tener alguna capacidad de maniobra si el mercado financiero se pone nervioso.

Ante tanta volatilidad política y cambios de reglas comerciales que entretiene a las grandes potencias, los países como la Argentina, de renta media, están más que atentos a los mercados. En tal sentido, en el Gobierno nacional celebraron al cierre de la semana que el riesgo país tocó los mínimos de siete años y medio, en 543 puntos básicos.

Son todas noticias a las que el ministro de Economía, Luis Caputo, se abraza tanto como los apostadores al carry trade (bicicleta financiera) hacen lo mismo con la tasa de interés como está y el dólar en baja.

Hay rumores de que la autoridad monetaria, a cargo de Santiago Bausili, evalúa una baja de la tasa de referencia, a fin de reactivar el crédito e inversiones productivas.

Por lo pronto, Milei cerrará enero con fuerte actividad en la Costa Atlántica. En pleno verano, el líder de La Libertad Avanza busca sumar movimientos como los de Córdoba, donde cantó en el Festival de Jesús María y se llevó aplausos del público.

Volverá el próximo lunes a Mar del Plata para una recorrida por una zona bien comercial que suele estar repleta de turistas, pasará la noche y el martes dará un discurso en el “Derecha Fest”, el festival que los libertarios promueven como el “evento más antizurdo de la Argentina”. Según su exnovia, Fátima Florez, el Presidente tiene planeado asistir a su show.

Milei busca en “La Feliz” otro baño de popularidad. En territorio peronista, donde gobierna Axel Kicillof, apelará al estilo peronista. Los violetas lo llaman “Tour de Gratitud” con las provincias y localidades que le dieron la victoria electoral en octubre, lo organiza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, titular de La Libertad Avanza a nivel nacional.

El objetivo es empezar a sumar millas de cara al 2027, cuando Milei peleará la reelección. Antes, intentará mostrar a sus socios y a la primera plana del empresariado local que su modelo es viable incluso para concretar reformas como la que modifica la Ley de Contrato del Trabajo.

La reforma laboral se tratará primero en el Senado en febrero en sesiones extraordinarias y todavía no está nada definido para la bancada del oficialismo, donde tienen fecha tentativa para el 10 o 12. A Milei le faltan en la Cámara alta al menos una docena de votos que se sumen a los propios y necesita de las terminales de los gobernadores.

Más allá de la ronda que concreta con éxito el ministro del Interior, Diego Santilli, son incluso los jefes provinciales afines los que ponen reparos. Muchos no están convencidos de apoyar un proyecto que signifique una merma en la coparticipación, al disminuir alícuotas de Ganancias para las empresas, por ejemplo.

En paralelo, algunos gremios y la CGT parecen dispuestos a protestar contra el proyecto que flexibiliza el mundo laboral. Se verá. Desde Unión por la Patria, el peronismo no dialoguista, impulsarán en unidad una reforma propia. Se verá.

En la Casa Rosada se ilusionan con la aprobación de la reforma laboral en extraordinarias. Algo que permita a Milei pasar la página en marzo, cuando de inicio al período ordinario con nuevo temario. Se verá también.

Y todo ocurre bajo el paraguas del modelo de ajuste para los bolsillos de los trabajadores no cesa. Según datos oficiales del Indec, los registrados privados acumulan una caída de 1,25% de su poder adquisitivo contra diciembre 2023. Mientras que los empleados públicos perdieron 15,5% desde noviembre 2023.

