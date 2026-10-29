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La puesta en marcha del perforador Venver 52 en el yacimiento Anticlinal Aguada Bandera, operado por Quintana Energy, marcó un nuevo paso en la reactivación de la actividad hidrocarburífera en Santa Cruz. En ese marco, el secretario de Estado de Coordinación, Juan Carlos Juárez, dialogó con La Opinión Austral y destacó la importancia de generar puestos de trabajo para los santacruceños.

El funcionario participó de la actividad en el norte de la provincia y señaló que el objetivo es recuperar la actividad petrolera y ampliar las oportunidades laborales para los trabajadores locales, en línea con la política impulsada por el gobernador Claudio Vidal.

“Acá se va a realizar la labor de todos estos compañeros santacruceños, entendidos en la materia del petróleo”, expresó Juárez. Además, remarcó que la puesta en marcha del equipo también tendrá impacto en otros sectores vinculados con la operación.

“Estamos viendo que vienen y van camiones, camionetas con materiales, personas trabajando, y eso es lo que hace una provincia fuerte”, sostuvo Juárez.

En ese sentido, mencionó la participación de trabajadores de la UOCRA, el gremio petrolero, el sindicato de petroleros jerárquicos, seguridad y transporte, entre otras actividades que intervienen en el funcionamiento de la industria.

“Estamos viendo que vienen y van camiones, camionetas con materiales, personas trabajando, y eso es lo que hace una provincia fuerte”, sostuvo.

La recuperación de las áreas

Juárez recordó que la reactivación de estas áreas se enmarca en los acuerdos firmados el año pasado para retomar la explotación de sectores que anteriormente estaban bajo la operación de YPF.

Al respecto, consideró que la puesta en marcha del Venver 52 representa un avance en el cumplimiento de esos compromisos. “Lo importante es que se está cumpliendo. ¿Cuesta? Sí, cuesta. ¿Es difícil? Sí, es difícil”, afirmó.

El gobernador Claudio Vidal se saca una selfie en el marco del acto realizado en la zona norte santacruceña. (Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral).

El secretario de Estado también vinculó el desarrollo de la actividad con la necesidad de generar empleo en un contexto nacional marcado por las dificultades laborales. En esa línea, mencionó la importancia de sostener la aplicación de la Ley 90/10, que busca priorizar la contratación de mano de obra local.

El contexto económico

Durante la entrevista, Juárez también se refirió a la situación económica de la provincia y a las dificultades derivadas de la reducción de la asistencia nacional en distintas áreas.

Como ejemplos, mencionó los cambios en el financiamiento de medicamentos de alto costo, los recursos destinados a salud y educación y la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente. “El golpe que recibió la provincia fue fuerte y ahí estuvo de pie nuestro gobernador”, manifestó.

Finalmente, el funcionario transmitió un mensaje a la comunidad santacruceña y llamó a mantener la confianza en el proceso de recuperación provincial. “Que tenga fe, que tenga esperanza, que los hijos tengan confianza”, expresó.

Juárez concluyó destacando la continuidad de la gestión provincial y sostuvo que la puesta en marcha del equipo en Anticlinal Aguada Bandera constituye una muestra del trabajo que se lleva adelante para recuperar la actividad productiva y generar nuevas oportunidades laborales en Santa Cruz.