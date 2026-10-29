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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó la puesta en marcha de un nuevo equipo de perforación en el yacimiento Anticlinal Aguada Bandera, en la zona de operaciones de Quintana Energy. Se trata del tercer equipo que comenzó a funcionar en la provincia en los últimos días, en el marco de los acuerdos de inversión impulsados por el Gobierno provincial para recuperar la actividad hidrocarburífera y generar empleo.

Durante el acto, que contó con la cobertura de La Opinión Austral, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, el presidente de Quintana Energy, Carlos Gilardone, dirigentes sindicales, como el secretario general del Sindicato de Petroleros Jerárquicos, José Llugdar, y trabajadores del sector. Allí, destacó que la incorporación de equipos responde a compromisos asumidos con las operadoras y a las medidas adoptadas para reactivar la producción petrolera.

“Hace muchos años que no hay tres equipos de perforación funcionando”, señaló Vidal, quien vinculó la puesta en marcha del Venver 52 con los acuerdos firmados en 2024 y la decisión de aplicar una reducción de tres puntos porcentuales en las regalías, bajo condiciones de inversión para las empresas.

La campaña de Quintana Energy contempla cinco pozos, cuatro de desarrollo y uno exploratorio, con una inversión estimada de USD 10 millones. Los trabajos permitirán avanzar en la evaluación de los reservorios de la Formación Bajo Barreal y explorar objetivos en la Formación D-129.

Cinco perforaciones y el objetivo de extender la producción convencional

El primero en tomar la palabra fue el ministro Jaime Álvarez explicó que el equipo Venver 52 realizará cinco perforaciones. Cuatro estarán destinadas al área de Bajo Barrial, con el objetivo de evaluar las posibilidades geológicas para desarrollar métodos de recuperación terciaria mediante polímeros.

Según detalló, estas tareas buscan ampliar las alternativas de recuperación de hidrocarburos y extender la vida útil de los yacimientos convencionales de Santa Cruz.

El ministro Jaime Álvarez explicó que el equipo Vector 52 realizará cinco perforaciones. A la derecha del ministro, el gobernador Claudio Vidal y José Llugdar, de Petroleros Jerárquicos. (Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral).

La quinta perforación está prevista para enero y se dirigirá a la formación D-129, que el funcionario definió como estratégica para el futuro de la provincia. En ese sentido, remarcó la importancia de avanzar en la exploración y el conocimiento de la roca madre para evaluar las posibilidades de desarrollo no convencional.

“Se trabaja en dos ejes: se atiende el presente y se atiende el futuro”, sostuvo Álvarez. Además, afirmó que la exploración de la formación D-129 representa una oportunidad para el desarrollo energético de Santa Cruz durante la próxima década.

El ministro también destacó que la puesta en funcionamiento del Venver 52 se suma a los equipos que comenzaron a trabajar en áreas operadas por CGC y Crown Point.

Vidal anunció otra torre de perforación

En su discurso, el gobernador adelantó que, tras una reunión mantenida con representantes de la operadora, se acordó avanzar en la incorporación de otro equipo de perforación.

“Esta misma operadora se comprometió en el día de ayer en levantar un equipo, una torre más para los próximos meses”, afirmó Vidal. Luego precisó que la previsión es que la nueva torre comience a operar en enero o febrero, a más tardar.

Claudio Vidal junto al secretario general de los Petroleros Jerárquicos, José Llugdar. (Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral).

El mandatario también mencionó conversaciones vinculadas con posibles inversiones en dos sectores operativos. Por un lado, señaló una iniciativa con Pan American Energy por unos 300 millones de dólares y, por otro, un proyecto con CGC por más de 600 millones de dólares. Según explicó, ambas alternativas se encuentran en discusión.

Vidal sostuvo que la recuperación de la actividad requiere coordinación entre el Estado provincial, las empresas, los sindicatos y los trabajadores. En ese marco, remarcó que los compromisos de inversión deben traducirse en más puestos laborales y oportunidades para las empresas santacruceñas.

El Gobierno pidió más controles

Otro de los ejes del discurso estuvo centrado en la contratación de mano de obra y proveedores de la provincia. Vidal indicó que instruyó a los funcionarios del área laboral para reforzar los controles en las actividades petrolera y minera.

“Quiero más controles en la actividad petrolera y en la actividad minera. Quiero más empresas locales. Quiero más pymes funcionando. Quiero más trabajo santacruceño”, expresó.

En ese sentido, pidió al secretario de Estado de Trabajo que recorra las zonas de actividad hidrocarburífera y minera, con especial atención en la zona norte, para verificar el cumplimiento de las condiciones laborales y promover la participación de empresas locales.

La tapa del diario La Opinión Austral del 22 de octubre de este año.

El gobernador también se refirió al acuerdo que contempla la reducción de tres puntos porcentuales en las regalías para las operadoras, una medida que, según explicó, fue adoptada con el compromiso de incrementar la cantidad de equipos en funcionamiento.

“No es casualidad haber tomado la firme decisión política y económica, en uno de los momentos más difíciles de nuestro país, de aplicar una quita de regalías del 3%. Lo hicimos convencidos de que era la posibilidad de poder recuperar la actividad”, expresó.

El convenio tiene vigencia hasta marzo. Vidal manifestó que, si las empresas continúan incorporando equipos y cumpliendo con los compromisos asumidos, está dispuesto a realizar nuevamente el esfuerzo económico para renovar el acuerdo.

El respaldo sindical

Durante el acto también habló el dirigente sindical José LLugdar, secretario general de los Petroleros Jerárquicos, quien destacó la importancia de la reactivación de la actividad y valoró el diálogo con el Gobierno provincial.

Los trabajadores presentes durante el acto realizado en la zona norte de Santa Cruz.

El representante gremial sostuvo que la puesta en marcha de los equipos no responde a una casualidad, sino a decisiones políticas y acuerdos de inversión. Además, señaló que la recuperación de la actividad permite que vuelvan a operar empresas de servicios y que los trabajadores santacruceños tengan nuevas oportunidades laborales.

Llugdar agradeció a los trabajadores de los distintos sectores y remarcó que el empleo es un factor de unión y dignificación. También reconoció el compromiso del Gobierno provincial de procurar que ningún trabajador quede sin sustento dentro de los yacimientos.

Por su parte, Vidal recordó su paso por la dirigencia sindical y sostuvo que la generación de empleo forma parte de las responsabilidades de su actual función como gobernador.

“Estamos convencidos de lo que hay que hacer, de lo que tenemos que seguir haciendo. La alternativa no es llorar; la alternativa, después de cada tropezón, es pararse y seguir luchando”, afirmó.

El mandatario concluyó con un llamado a sostener el trabajo conjunto entre el sector público, las empresas y los sindicatos, con el objetivo de recuperar la actividad petrolera, ampliar las inversiones y generar más empleo en Santa Cruz.