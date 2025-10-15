Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El cura Juan Carlos Molina nació un 8 de diciembre hace 58 años. Este 2025 encabeza la lista del peronismo en la provincia de Santa Cruz por el frente Fuerza Santacruceña.

En Santa Cruz, el sacerdote es reconocido por su trabajo en la fundación Valdocco, que trabaja con niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad hace unas tres décadas. Valdocco se encuentra en la localidad de Cañadón Seco pero la institución también tiene una escuela en El Calafate. De esa época se lo conoce como el “Padre Coraje“.

Molina también fue titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) durante la segunda gestión de Cristina Fernández de Kirchner, entre los años 2013 y 2015.

Como cura, tuvo mucha llegada al Papa Francisco y ahora al Papa León, a quien meses atrás le entregó un presente realizado en Valdocco. Además, logró el permiso del Obispado de Río Gallegos para ser candidato y, mientras tanto, suspender su ejercicio sacerdotal.

“Y bueno… No hay que sacarle el culo a la jeringa. Ya estamos, ahora ´hay que seguir andando nomás´, como decía Angelelli”, expresó recientemente sobre su decisión de ser candidato. Es hincha de River y siempre se lo verá con un mate en mano.

“El evangelio es fuego y, como militantes, tenemos que ser fuego”, indicó el día después de ser erigido como candidato a diputado nacional por Fuerza Santacruceña. Asimismo, dijo: “Miren, la iglesia no es un grupo de amigos ni un club, la política y sobre todo la política económica y estructural, tampoco es un grupo de amigos o un club o un patio trasero”.

Más adelante, expresó: “Los duros momentos que estamos viviendo hoy, que vivimos como país, como comunidad, como pueblo, como República, nos exigen posicionarnos” y subrayó: “¿Dónde nos vamos a parar?”, al tiempo que sostuvo: “¿Dónde vamos a estar? ¿En qué lugar?”.

Cabe destacar que el cura Juan Carlos Molina tenía un programa en Radio 10 (iba los domingos de 12 a 15), aunque al comenzar la campaña electoral decidió no hacerlo más.

Moira Lanesan Sancho

Moira Lanesan Sancho tiene 40 años y es la actual secretaria de Producción, Comercio e Industria de Rio Gallegos. Pero, además, es madre y creadora de proyectos comerciales. Además de su experiencia en la gestión pública, también es Gestora del sector publico/privado y corredora inmobiliaria y licenciada en Emprendimientos de la Universidad Siglo XXI.

A pesar de su juventud, ya entre los años 2014-2019 fue referente Came Joven nacional por la provincia de Santa Cruz. En su legajo también fue Ceo en Graciela Sancho Propiedades 2007-2018 y miembro Asociación de Emprendedores Santa Cruz.

Moira Lanesan ya fue candidata a legisladora nacional. En el año 2021, compartió lista con Gustavo “Kaky” González, aunque en esa oportunidad no pudo ingresar al Congreso de la Nación.

Moira Lanesan Sancho firma su segundo lugar en la lista de “Fuerza Santacruceña”.

En su momento se sumó a la campaña de Santiago Gómez como candidato a intendente por el Frente de Todos y tras ganar el intendente Pablo Grasso, integro el Gabinete municipal. Entre sus propuestas, pretende generar proyectos de ley que tengan fuerte contenido patagónico.

Cuando se le preguntó por su candidatura, Moira Lanesan manifestó: “No necesito chamullar a nadie, yo muestro lo que estoy haciendo”. Cabe destacar que siempre ha inculcado que el Estado tiene que ser socio del comerciante, del emprendedor y del vecino. Su propuesta es la del apoyo en el trabajo colectivo y territorial, con énfasis en la articulación entre las diferentes patas de la sociedad para llegar a un mejor resultado.

Además, se define como una persona “autogestiva y muy luchadora”.