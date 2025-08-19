Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El candidato a diputado nacional del Frente de Provincias Unidas de por Santa Cruz, Juan José Ortega, dialogó con LU12 AM680 y presentó los lineamientos de su campaña, la cual se lanzará oficialmente a partir del 27 de agosto.

Acompaña a Daniel Álvarez y Gisella Martínez en la lista, sostuvo que su equipo se enfocará en una campaña que se distinguirá por la “no agresión y la no violencia”.

“Ese va a ser el tenor de nuestra campaña, la no agresión, la no violencia, demasiada violencia tenemos ya de lo institucional a nivel nacional, entonces en ese sentido me parece que la gente no está esperando eso de nosotros”, sostuvo el candidato.

Admitió que el desafío en las legislativas del 26 de octubre próximo es lograr que la gente “vuelva a creer” en la política, a pesar del cansancio y la desilusión que muchos sienten.

“Tenemos que tratar de convencerlos y llegar a la acción, a los resultados, el volver a creer”, remarcó. Asimismo, hizo un llamado a la participación ciudadana. “Yo creo que es fundamental trazar un eje transversal de todos los espacios políticos y de todas las listas que nos vamos a presentar y pedirle a la gente justamente que participe, que vote, que allí donde está la legitimidad del voto para luego poder tener las fuerzas necesarias para poder defender“, puntualizó.

Así será la Boleta Única Papel con la que se votará el 26 de octubre.

Boleta Única

En la próxima elección, la Boleta Única que se implementará por primera vez en Santa Cruz, y mostró optimismo en su impacto. Considera que, si bien al principio podría ser un desafío para los votantes, el resultado será positivo y ayudará a aumentar la participación electoral. “El resultado va a ser positivo, creo que venimos de la Ley de Lemas y yo creo que quien ha pasado por la Ley de Lemas puede comprender cualquier sistema. Será mucho más simple, sintético y dinámico“, agregó.

Anticipó que el atractivo de esta “primera experiencia de votar con Boleta Única” ayudará a “superar los bajos márgenes de participación” en la zona.

Propuestas

En cuanto a la plataforma del frente, el candidato aseguró que se basa en la línea de trabajo que ha venido planteando por el Jefe de Gabinete Daniel Álvarez, con un fuerte enfoque en la productividad de la provincia. “Lo que se nos puede ocurrir [en materia de] educación, salud, tiene que ver con la economía”, sostuvo.

“La productividad en la provincia se trae trabajando en línea, cuando digo en línea, digo poniendo todos un poco. No poner trabas, no poner obstáculos“, explicó Ortega.

De izquierda a derecha: Claudio Vidal, Santa Cruz; Ignacio Torres, Chubut; Martín Llaryora, Córdoba; Maximiliano Pullaro, Santa Fe; y Carlos Sadir, Jujuy.

Un frente regional

Ortega también destacó el rol del Frente de Provincias Unidas como un bloque regional que busca fortalecer la defensa de los recursos provinciales ante las políticas nacionales, integrado por los cinco gobernadores como Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy).

“Es muy importante. Creo que va a impulsar los ejes comunes para que todas las provincias que participan de este frente trabajen en el Congreso”, dijo.

Esta alianza, que incluye a provincias como Córdoba y Santa Fe, se proyecta, según Ortega, como una futura alternativa política a nivel nacional en las elecciones de 2027. “Me parece una excelente idea, pero además por la perspectiva, es decir, hay una idea como de crecimiento de este frente y no se trata solo de provincias patagónicas, que si no se abrió a provincias productivas de mucha fuerza y mucha importancia como Córdoba y Santa Fe”, señaló.

Finalmente, expresó su preocupación por la “violencia discursiva” que, a su juicio, caracteriza el escenario político nacional, y señaló que esta dinámica anula cualquier posibilidad de diálogo constructivo. “Yo veo un presidente que está prácticamente 24 horas viendo cómo cómo atacar y no creo que esté pensando en cómo ayudar a Santa Cruz para que resurja, qué le damos, qué le aportamos para poder fortalecer su su su productividad y más. Obviamente que no, no está pensando en eso, sino en cómo odiar cada día más”, concluyó.

Ortega cerró la entrevista reafirmando su compromiso con un proyecto que busca “hacer despegar a la provincia” y generar aportes desde el parlamento en defensa de la productividad y el cambio en la economía provincial.