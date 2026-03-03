Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes comenzó en Río Gallegos el juicio por el hundimiento del ARA San Juan, en el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz.

Presidido por el juez Mario Reynaldi, junto a los vocales Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto, el histórico debate oral y público tiene la cobertura especial de La Opinión Austral.

El juez Mario Reynaldi (centro), junto a los vocales Luis Alberto Giménez (izq.) y Enrique Baronetto (der.). FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

En el transcurso de la jornada, el fiscal general interino a cargo de la unidad fiscal de Río Gallegos, Julio Zárate, habló en exclusiva con LOA y dio sus apreciaciones de cómo se desarrolla lo que para el Ministerio Público Fiscal significa un “juicio trascendental”.

Cabe mencionar que el Ministerio Público Fiscal actúa a través de un equipo de fiscales encabezados por el fiscal ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, Gastón Franco Pruzan, quien estará acompañado por María Andrea Garmendia Orueta, fiscal de Investigaciones Administrativas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal de la Nación; Lucas Colla, fiscal federal interino a cargo de las sedes centralizadas de Caleta Olivia; y el propio Julio Zárate.

El juicio en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, en Río Gallegos, se extenderá hasta el 8 de julio. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

En primer término, Zarate puso en valor que la llegada a debate oral de la causa fue “impulsada únicamente por el Ministerio Público Fiscal” y destacó el trabajo de los fiscales de instrucción, los doctores Garmendia Orueta y Colla, “quienes elaboraron el requerimiento de elevación a juicio y trabajaron en la causa”, mientras que él y el Dr. Pruzan, son los fiscales del juicio.

En ese marco, destacó que “la investigación llevada a cabo puede dilucidar e identificar a los responsables, que son las personas imputadas y citadas a debate“, en referencia a los cuatro acusados de la Armada: el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo; el capitán de navío Claudio Villamide; el capitán de navío Héctor Alonso; y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa.

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz juzga a Héctor Alonso, Claudio Villamide, Luis Enrique López Mazzeo y Hugo Correa por el hundimiento del submarino ARA San Juan.

También contó que desde la Procuración “se ha dispuesto la intervención del área de intervención a la víctima, y a través de ellos tenemos contacto con las familias”.

Los imputados y el estado del submarino

En cuanto al debate, señaló que en esta instancia como Ministerio Público Fiscal, se ha descripto “cada circunstancia que dio lugar, a nuestro parecer y por la evidencia que colectamos, al hundimiento del submarino”

Los acusados por el por el hundimiento del submarino ARA San Juan en el primer día de juicio en el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz: Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Alonso, Claudio Villamide y Hugo Correa. A la izquierda, Anabela Gallegos, escribiente auxiliar de la Unidad Defensa de Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

En cuanto a las responsabilidad penal de cada uno de los cuatro acusados, dijo que son “delimitadas específicamente por las intervenciones y cargos que ocupaban las personas imputadas”.

Consultado respecto a los informes técnicos que detallaron el estado del submarino, el fiscal sostuvo que estas condiciones técnicas “son muy complejas de resumir” pero enfatizó que “claramente no estaba en condiciones de enfrentar lo que enfrentó” y que esto “no solamente lo destacamos como Ministerio Público, sino también la jueza de la causa (NdR: por Marta Yáñez, de Juzgado Federal de Caleta Olivia) y la Cámara”. “Tenemos suficientes pruebas para avanzar en una condena”, aseveró.

En ese sentido, profundizó: “Que llegue a debate es que ha pasado por ciertos filtros de control, no solamente de marco probatorio sino también jurisdiccional. Han sido los tres jueces de la Cámara más la jueza de Caleta Olivia que intervino en el proceso de instrucción“.

Sobre las potenciales penas que podrían recibir los imputados, sostuvo que “hay distintas responsabilidades” para cada uno de ellos, pero fue cauto: “Lo especificaremos en el alegato final, adelantarme a ese proceso es una cuestión que no correspondería”.

No obstante, sostuvo que se sostendrá la imputación del requerimiento de elevación a juicio “incumplimiento y omisión de deberes y estrago culposo agravado” por la muerte de los 44 tripulantes.

“Trascendental”

Por último, Zárate dijo que se espera que declaren más de 100 testigos, y que para el Ministerio Público Fiscal “es un hecho trascendental, no es un juicio más”.

Y amplió: “Es de muchísima trascendencia a nivel institucional que trae aparejadas cuestiones técnicas que nadie tiene previsto solventar particularmente sin asesores ni informes técnicos. Acá los hay tanto del fabricante, de expertos, de gente que trabajó y estuvo a cargo del submarino, y personas que asesoraron tanto a políticos en la comisión bicameral, sino que todas las partes han acudido a técnicos que han aportado informes”.

