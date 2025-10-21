Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A pocas horas del cierre de las campañas de cara a las elecciones del próximo domingo 26 de octubre, el primer candidato a diputado nacional de “Fuerza Patria”, el cura Juan Carlos Molina recorre la provincia de Santa Cruz.

Este martes, junto a otros dirigentes de ese espacio político se encuentra en Caleta Olivia, tierra del tercer candidato ubicado en la lista, el abogado Amadeo Figueroa. “Fuerza Santacruceña para frenar a Milei”, sostuvo en las últimas horas a través de las redes sociales.

Por estos días, los candidatos y candidatas del peronismo siguen recorriendo la provincia. Antes, en la Cuenca Carbonífera, Molina se reunió con jubilados preocupados por YCRT y la segunda en la lista, Moira Lanesan con el sector comercial de El Calafate.

De esta forma, continúan esta semana recorriendo las localidades de Santa Cruz y escuchando a diversos sectores atravesados por el drama común que impuso el achique del estado.

Tras haber estado en Gobernador Gregores, el candidato a diputado nacional, Juan Carlos Molina viajó a la Cueca Carbonífera, Tres Lagos, El Chaltén y El Calafate, donde se reunió con Moira Lanesan.

El cura Juan Carlos Molina, en una de sus charlas con los vecinos y vecinas.

En la Cuenca, Molina mantuvo un encuentro con jubilados de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, quienes manifestaron su temor por el futuro de la empresa que, “de la mano del gobierno provincial, dejó de ser netamente estatal para virar hacia un directorio mixto”, aclararon.

“Nosotros hemos vivido grandes luchas por la empresa, por el 58% móvil y demás, pero algo como esto, jamás y tenemos miedo por el trabajo de nuestros hijos”, dijeron.

Para el candidato a diputado de Fuerza Santacruceña “el 26 de octubre nos da la oportunidad de hacer fuerza para torcer lo que se hizo mal. No solo de poner un freno a esta catástrofe social y económica sino también de insistir para que la empresa y lo nuestro no se entregue”.

Molina y la candidata de Pico Truncado de la lista de Fuerza Patria, Alba Curaqueo.

En El Calafate, Lanesan realizó una recorrida en la que mantuvo dialogo con el sector comercial y turístico en la previa de una temporada que se avizora compleja para el sector.

“Lo que vemos es que hay un estado nacional y provincial que dejaron de acompañar y que olvidaron de que el turismo es un motor económico para Santa Cruz. Vemos eso, pero también que hay empresarios y emprendedores decididos a dar vuelta esta página y así lo van a hacer saber el próximo domingo cuando voten. Acá no ha quedado sector que pueda decir que esta mejor. Eso es una realidad”, destacó la candidata riogalleguense.

El resto de la lista continuó estos días llevando el mensaje de la campaña electoral en Puerto Deseado, donde el concejal y candidato Mateo Brunetti realizó caminatas puerta a puerta con militantes justicialistas, al igual que el abogado Amadeo Figueroa en Caleta Olivia, la concejala Pamela Pesoa en Perito Moreno, y Alba Curaqueo en Pico Truncado.