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En una medida orientada a acompañar la economía de los sectores pasivos, el Gobierno de Santa Cruz anunció un nuevo beneficio para jubilados y pensionados afiliados a la Caja de Previsión Social (CPS), quienes podrán acceder a descuentos exclusivos en la compra de frutas y verduras en el Mercado Concentrador Patagónico de Río Gallegos.

La propuesta fue impulsada de manera conjunta por la Caja de Previsión Social y Santa Cruz Puede SAU, con el objetivo de generar herramientas concretas que ayuden a aliviar el impacto económico en los hogares santacruceños.

El beneficio comenzará a regir desde este viernes 19 de junio y se mantendrá de forma semanal, todos los viernes en el horario de 10:00 a 16:00.

Para acceder a los descuentos, los beneficiarios deberán presentarse en el Mercado Concentrador Patagónico, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 3 y Circunvalación, con la credencial de la CPS y su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Economía familiar

Desde la Caja de Previsión Social destacaron que la iniciativa responde a una necesidad concreta de acompañar a jubilados y pensionados en el actual contexto económico.

El presidente de la CPS, Pablo Pérez, remarcó la importancia de impulsar políticas públicas enfocadas en mejorar el poder adquisitivo de los adultos mayores.

Pablo Pérez, presidente de la Caja de Previsión Social. FOTO: GOBIERNO

“Sabemos que hoy cada gasto cuenta y que muchas familias reorganizan su economía mes a mes. Por eso buscamos generar herramientas que representen un alivio concreto para jubilados y pensionados, en este caso, facilitando el acceso a frutas y verduras de primera calidad”, expresó.

Asimismo, subrayó el valor del trabajo articulado entre organismos provinciales para brindar respuestas rápidas y efectivas.

“Cuando las instituciones trabajan coordinadamente, es posible llegar con respuestas más rápidas y cercanas a las necesidades reales de la gente”, sostuvo.

Acceso a menor costo

Por su parte, el presidente de Santa Cruz Puede SAU, Gustavo Sívori, indicó que la propuesta refuerza uno de los objetivos centrales del Mercado Concentrador Patagónico: acercar productos de calidad a precios accesibles.

“Desde que pusimos en marcha el Mercado Concentrador trabajamos con una premisa muy clara: reducir intermediarios y generar mejores condiciones para que los vecinos puedan acceder a alimentos frescos a un menor costo”, señaló.

Gustavo Sívori, presidente de Santa Cruz Puede.

Además, consideró que extender este beneficio a jubilados y pensionados representa una acción concreta de acompañamiento hacia uno de los sectores que más necesita apoyo.

“Poder extender esa posibilidad a los jubilados y pensionados de la provincia es una forma concreta de que ese esfuerzo llegue a quienes más lo necesitan”, concluyó.

Con esta medida, el Ejecutivo provincial suma una nueva herramienta de asistencia orientada al consumo de alimentos saludables, promoviendo además el acceso a productos frescos y de calidad a precios diferenciales.