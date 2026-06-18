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El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, supervisó este miércoles por la mañana el inicio del plan de obras eléctricas que se ejecuta sobre el Camino Roque González, una de las arterias viales más importantes de la ciudad por su conexión entre la zona sur y la zona norte.

Se trata de una intervención estratégica que se desarrolla de manera conjunta con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada y que contempla una doble obra: por un lado, la instalación de una nueva línea de media tensión y, por otro, la colocación de luminarias en todo el sector.

El proyecto busca dar respuesta a una demanda histórica vinculada a la seguridad vial y al fortalecimiento del sistema energético, en una zona que ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años.

Obra clave

Durante la recorrida, Macharashvili destacó la importancia de la intervención y explicó el alcance de los trabajos que ya comenzaron a ejecutarse.

“Estamos recorriendo dos obras en una. Tenemos la línea de media tensión que va a dotar de energía a dicho sector, que, a la vez, permitirá normalizar el servicio para iluminar la mano de enfrente, donde van los postes de iluminación”, señaló el jefe comunal.

El mandatario remarcó además que esta etapa forma parte de un proyecto más amplio de ingeniería eléctrica, orientado a mejorar la infraestructura energética de toda la ciudad.

En ese sentido, sostuvo que la obra permitirá robustecer el anillo energético de Comodoro Rivadavia, a través de un trabajo articulado entre el Municipio y los equipos técnicos de la cooperativa.

Estos trabajos fortalecerá el sistema eléctrico de la ciudad.

Seguridad vial y crecimiento urbano

Uno de los principales objetivos de la obra es mejorar la seguridad en una traza vial que registra un importante flujo de circulación y que, además, atraviesa una zona con fuerte crecimiento demográfico.

Macharashvili subrayó que la iluminación y la futura señalización del Camino Roque González tendrán un impacto directo en la prevención de accidentes y en la mejora de las condiciones de transitabilidad.

“Son obras ambiciosas que vamos cumpliendo paso a paso porque son muy onerosas. La iluminación, sumada a la señalización de toda esta traza vial, que une el sur con el norte, en un contexto de crecimiento exponencial de lotes con servicios, va a derivar en una ruta mucho más segura”, afirmó.

En la misma línea, agregó: “Eso es lo que queremos, que esta sea una zona segura y no insegura como lo es hasta el día de hoy”.

Fondos municipales

El intendente también puso en valor el esfuerzo financiero que realiza el Municipio para sostener obras de infraestructura de gran magnitud en un contexto económico complejo.

Según explicó, los trabajos se ejecutan íntegramente con fondos municipales, a través de convenios aprobados por el Concejo Deliberante.

“Esto se está realizando con fondos municipales. Creo que esta es una de las mejores formas de ir trabajando conjuntamente con el concesionario del servicio público. Valoro muchísimo el entendimiento que hemos fijado con la comisión directiva de la cooperativa”, expresó.

El recorrido se realizó junto a autoridades de la SCPL.

Plazo de seis meses

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, brindó detalles sobre el cronograma de obra y destacó el avance de las tareas.

El funcionario precisó que el plazo global de ejecución es de seis meses y remarcó la decisión política de continuar impulsando obras públicas pese a las limitaciones presupuestarias.

“Bajo las instrucciones de Othar, y en una coyuntura donde los recursos son escasos, nosotros seguimos haciendo frente a las obras que necesita la ciudad. Esta era una necesidad de hace mucho tiempo, debido a las dificultades de inseguridad vial”, manifestó.

Además, aseguró que los trabajos avanzan según lo previsto.

“La obra avanza a muy buen ritmo. Estamos ejecutando en plazo; si todo anda bien, en el verano ya lo vamos a poder disfrutar. La línea de media tensión, además, va a fortalecer el sistema eléctrico de toda la ciudad”, indicó.

Trabajo articulado con la SCPL

Desde la Sociedad Cooperativa Popular Limitada también destacaron el valor estratégico de la obra para la ciudad.

El secretario del Consejo de Administración de la cooperativa, Gerardo Aguilera, agradeció al Municipio por el acompañamiento y el esfuerzo financiero destinado a concretar el proyecto.

Esta obra permitirá una mejor transitabilidad y prevenir accidentes.

“Es fundamental para la seguridad de la ruta”, sostuvo.

Finalmente, estimó que, si las condiciones climáticas acompañan, en un plazo de cuatro a cinco meses el Camino Roque González podría quedar completamente iluminado, marcando un avance significativo en materia de infraestructura urbana, seguridad vial y fortalecimiento energético para Comodoro Rivadavia.