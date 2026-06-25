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En el marco de un paro de 72 horas dispuesto tras una asamblea gremial, el secretario general de los Judiciales Provinciales, Franco Mascheroni, explicó los alcances del conflicto que mantiene el sector con el Poder Ejecutivo provincial y el reclamo vigente por mejoras salariales.

En diálogo con el móvil de La Opinión Austral, el dirigente señaló que la medida de fuerza responde a “un reclamo que viene desde el año pasado” vinculado a la falta de envío de recursos, lo que ha impedido la actualización de los haberes del sector en los términos solicitados.

Chulengo, tacho de aceite y carpa frente al Tribunal Superior de Justicia. (FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

Según planteó, desde el gremio se insiste en la necesidad de que el Tribunal Superior de Justicia, en su nueva conformación, cuente con mayores herramientas institucionales para gestionar fondos y avanzar en la aplicación de los aumentos salariales pendientes, así como en la apertura de negociaciones paritarias.

“Se están reclamando dos aumentos todavía y la apertura de paritarias”, se indicó durante la entrevista, en un contexto donde otros sectores de la Administración Pública Provincial ya habrían recibido ofertas salariales o instancias de negociación formal.

El referente habló -incluso- de una deuda vieja del 2024. “Nosotros habíamos cerrado con el Tribunal Superior de Justicia un 3% a partir de marzo del 2025, que llegaba hasta noviembre del 2026, y un 1 por ciento que se cierra en septiembre que quedaba hasta julio de 2016“, indicó Mascheroni.

“Desde enero que no se está cumpliendo el acuerdo salarial”.

FRANCO MASCHERONI

“Desde enero que no se está cumpliendo ese acuerdo que se venía pagando hasta diciembre y, a partir de enero, con la resolución ministerial de (Ezequiel) Verbes, la 3026, ahí empezó a dejar de incorporarse al salario de los trabajadores judiciales de Santa Cruz”, remarcó el sindicalista.

“Ese reclamo lo venimos haciendo desde febrero, con medidas de fuerza que cada vez las vamos a ir profundizando cada vez más porque queremos que se resuelvan“, resumió.

La jornada de protesta coincidió –además- con actividades institucionales en el ámbito judicial, entre ellas la jura de integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento, órgano encargado de intervenir en los procesos contra magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

Ingreso del presidente del TSJ, Gabriel Contreras, al acto de la jura de integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento. (FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

En ese marco, se registró un importante movimiento en las inmediaciones del edificio judicial, donde se concentraron trabajadores del sector en el marco del plan de lucha, con presencia de banderas gremiales y una carpa instalada en la vía pública.

Desde la cobertura del móvil de La Opinión Austral se describió un clima de actividad intensa, con circulación de funcionarios y legisladores, mientras se desarrollaban los actos institucionales previstos.

El secretario general de los Judiciales adelantó que el gremio continuará con las medidas dispuestas mientras no haya avances concretos en la negociación salarial y en la regularización de los recursos adeudados al sector.