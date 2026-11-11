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El pedido de juicio político contra Daniel Mauricio Mariani, vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y presidente del Consejo de la Magistratura, fue rechazado este miércoles 11 de noviembre, por la Sala Acusadora de la Legislatura de Santa Cruz, con una votación de 10 votos a favor de la denegación y dos en contra.

Según pudo conocer La Opinión Austral, la definición se produjo este miércoles 11 de noviembre, durante una reunión secreta del cuerpo legislativo.

Los diputados Pedro Muñoz y Carlos Godoy fueron quienes votaron en contra de desestimar el planteo. De esta manera, la mayoría de la Sala Acusadora resolvió no avanzar con el pedido de juicio político contra el integrante del máximo tribunal provincial.

La acusación contra Daniel Mariani estaba relacionada a sus actos como presidente del TSJ. (FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

Entre los argumentos expuestos para fundamentar la decisión se mencionó la falta de consistencia de la denuncia, que cuestionaba el desempeño de Mariani en el ámbito judicial y, particularmente, su intervención al frente del Consejo de la Magistratura.

Luego de conocerse el resultado de la votación, sobre el vocal del TSJ y presidente del Consejo de la Magistratura se escuchó una frase que sintetizó la definición: “Volvimos a ganar”.

Quién había formulado el pedido de juicio político

Cabe destacar que el pedido de juicio político tenía como antecedente una denuncia presentada por el dirigente social de Río Turbio, Roberto Bucarey, presentada ante la Cámara de Diputados de Santa Cruz solicitando la apertura de un procedimiento de juicio político contra Daniel Mauricio Mariani, vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y presidente del Consejo de la Magistratura. El escrito, fechado el 2 de octubre de 2026, plantea una serie de cuestionamientos sobre su desempeño y pide su remoción de ambos cargos, además de su inhabilitación para ejercer funciones públicas.

La denuncia invocaba los artículos 137, 138 y 139 de la Constitución provincial y encuadraba los hechos denunciados en la causal de incumplimiento de los deberes del cargo.

Primera hoja del escrito con el que se pretendió impulsar el juicio político contra Daniel Mariani.

Uno de los ejes centrales de la denuncia fue la disputa institucional por la conducción del Tribunal Superior de Justicia. El firmante sostenía que Mariani habría desconocido decisiones adoptadas por la mayoría de los vocales y continuado emitiendo resoluciones y directivas bajo una presidencia cuestionada por sus pares.

Según el escrito, esa situación habría generado un escenario de doble conducción administrativa, con decisiones unilaterales, instrucciones cruzadas y controversias sobre la validez de distintos actos institucionales.

La presentación también cuestionaba el ejercicio de las facultades de superintendencia del magistrado y sostenía que habría utilizado esas atribuciones para intervenir en conflictos internos del Poder Judicial. En ese marco, mencionaba comunicaciones e intimaciones de otros integrantes del TSJ para que cesara en el ejercicio de funciones presidenciales que, de acuerdo con los denunciantes, no le correspondían.

Sin embargo, estas acusaciones fueron consideradas sin consistencia por los diputados que intervinieron en el expediente.