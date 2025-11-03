Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Sala Juzgadora definió este lunes que el veredicto contra el vocal del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Basanta, será el 14 de noviembre a las 15:00, luego de una votación tras dos cuartos intermedios. El propio acusado había pedido acelerar el veredicto para que se defina este mismo lunes o en 48 horas, sin embargo, los bloques de “Por Santa Cruz” y “Unión por la Patria”, acordaron una fecha intermedia.

El vocal del TSJ asumió su defensa a través del abogado Alejandro Ruggero, quien fuera juez del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, en el marco del juicio político por supuesta irregularidad en su nombramiento ya que, según la Sala Acusadora, Basanta “tenía la obligación de rehusar la propuesta y abstenerse de asumir cargos“, ya que, según la acusación, no tendría la cantidad de años en ejercicio de la abogacía como estipula la ley.

En su exposición, Ruggero calificó el juicio político como nulo y sostuvo que no es ámbito para discutir ese tema, ya que el correspondiente, en todo caso, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Estuve estudiando mucho la acusación, el contenido, cómo está formada” dijo para empezar y añadió que, si bien podría hacer un discurso jurídico, se dio cuenta que lo más importante era “hacer entender por qué este juicio político es nulo, no tiene un objeto legal”.

Ante esto, argumentó: “Es absolutamente nulo por improcedente” ya que en el único punto de imputación, “es haber aceptado cargos públicos sin cumplir los requisitos legales y constitucionales, en particular el 137 de la Constitución”. También se detuvo en el punto dos de la acusación, derivado del anterior: “Si hay una designación ilegal, hay una aceptación y en consecuencia habría un delito, con el supuesto incumplimiento de la ley de Ética en la Función Pública”, con una “supuesta conducta negligente, incompatible con los principios de idoneidad y moralidad del ejercicio de la función que sinceramente no entiendo, no fue especificado, no sé de qué se trata”, indicó Ruggero.

Este tema puesto en primer plano a rebatir por Ruggero no es menor. Es que la resolución N° 001/2025 emitida por la Sala Acusadora a la que accedió La Opinión Austral, sostenía que Fernando Basanta aceptó ocupar cargos públicos de alta jerarquía sin cumplir con los requisitos constitucionales y legales exigidos, configurando un presunto caso de mal desempeño e inhabilidad moral. Además, sostuvo que su designación podría formar parte de un patrón de designaciones entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo como “un intento de cooptación institucional del Poder Judicial“.

“Cuestión cerrada”

Asimismo, el abogado Ruggero recordó la versión taquigráfica del día cuando se aprobó el pliego del Dr. Basanta. Al respecto, indicó que en ese momento hubo un solo punto de disidencia entre el oficialismo y la oposición, que era precisamente la no reunión de los requisitos constitucionales. “No hubo otro planteo, ni personales, morales, éticos o de ninguna otra razón”, por lo que “sobre eso se basó la discusión parlamentaria del día 8 de septiembre del 2022”.

Recordó que al momento de la votación, hubo 16 diputados que votaron por la afirmativa, tres legisladores se abstuvieron y 4 votaron por la negativa. También dijo que en todas las instancias la acusación fue la misma, incluso en una demanda civil, otra penal, esta última –según dijo- que tuvo un fallo en contra que no fue apelado. “Solo una entidad continúo con ese reclamo que es la Asociación de Abogados de Río Gallegos”, subrayó.

“Siendo que el contenido exacto de lo que se aprobó, en una sesión ordinaria compuesta por todos los diputados, legítimamente elegidos y designados, habiendo votado conforme a la ley, los reglamentos y la Constitución y, habiéndose aprobado el pliego para que luego se enviara al Ejecutivo, se completara la designación y el Tribunal Superior de Justicia completara el juramento, la cuestión, de acuerdo a esta defensa, está completamente cerrada y no hay posibilidad de reeditarla simplemente con los mismos argumentos, es intentar borrar con el codo lo que se escribió con la mano”, expresó.

En esta instancia, Ruggero volvió a remarcar: “No hay un motivo original, diferente, novedoso para este Juicio Político” y en ese momento, aclaró: “El único camino o recurso, de quienes consideran o sostienen esta supuesta ilegalidad, es el camino judicial”. En ese sentido, sostuvo que el Poder Judicial es uno solo, tanto desde las provincias hasta la Corte y que “en ese camino está la Asociación de Abogados de Río Gallegos” por lo que “esta Cámara de Diputados no está ni jurídica ni constitucionalmente habilitada y no existe la posibilidad de un des-acuerdo”.

De esta forma, para la defensa de Fernando Basanta, la discusión sobre el artículo 137 de la Constitución “está agotada”. Sin embargo, el abogado defensor hizo hincapié en el fallo citado en repetidas ocasiones de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza. Al respecto, mencionó que se habla de una parte del mismo pero que también dice otras cosas, como que “el ejercicio del título de abogado no se limita a litigar, es solo una parcela del amplio campo de la abogacía” y que “tampoco exige un ejercicio liberal o autónomo del título”. Por lo que, “los argumentos que se usan no son definitivos, son opinables y si son opinables, cómo podría ser un delito doloso“, subrayó Ruggero.

Tras la exposición, el abogado de Basanta pidió que “se resuelva de inmediato el archivo del presente Juicio Político por nulidad, por motivo de carecer de objeto distinguible del ya tratado en la sesión ordinaria del 8 de septiembre del 2022, excediendo las atribuciones constitucionales que esta Cámara de Diputados tiene para realizar sus propios actos“.

Cabe recordar que el autor de la denuncia es el abogado Sergio Macagno, quien días atrás celebró el avance del caso y la decisión unánime de los diputados de la comisión investigadora. Por su parte, la Sala Juzgadora que deberá deliberar hasta el 14 de noviembre, fecha para el dictamen, está compuesta por seis diputados del oficialismo, José Quiroga, Fabiola Loreiro, Adriana Nieto, Pedro Luxen, Fernando Pérez, Fernando Españón; cuatro de Unión por la Patria, Eloy Echazú, Karina Nieto, Rocío García, Lorena Ponce; y dos más de bloques unipersonales Carlos Alegría, y Daniel Peralta.

Para que se produzca una destitución, se requerirá una mayoría de dos tercios de los diputados presentes. Hasta tanto se dicte sentencia definitiva, Basanta permanece suspendido con goce del 50% de su salario.