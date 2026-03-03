Your browser doesn’t support HTML5 audio
La Libertad Avanza. Jairo Guzmán con Karina y Martín Menem: Habló de Milei y de Santa Cruz
Cobertura especial. Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. Hundimiento del submarino
Arranca el juicio por el ARA San Juan
- Valeria Carreras, abogada de los familiares del ARA San Juan: “El Tribunal Federal de Santa Cruz ofrece imparcialidad y objetividad”
Casa de Gobierno. Se reafirmó el diálogo
Pedro Luxen recibió a los judiciales y ratificó el respeto a las paritarias
