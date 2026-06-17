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La comunidad educativa de la Escuela Industrial N° 6 de Río Gallegos vivió una jornada histórica con la llegada de una aeronave Cessna que será utilizada como recurso pedagógico para las prácticas profesionalizantes de los estudiantes de la tecnicatura aeronáutica.

La gestión fue concretada por el Gobierno de Santa Cruz, mediante el Consejo Provincial de Educación, luego de varios meses de trabajo logístico y articulación institucional.

El arribo de la aeronave representa un importante avance para la educación técnica provincial, ya que permitirá a los alumnos de quinto y sexto año fortalecer su formación mediante experiencias prácticas vinculadas directamente con su futura actividad profesional.

El director de Educación Técnica Profesional de Nivel Secundario, Alejandro Vázquez. FOTO: NICOLÁS WOZNIAK/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Un hito”

“La incorporación de la aeronave Cessna proveniente de Rafaela representó un hito institucional para la provincia, al haber sido seleccionada la Escuela Industrial N° 6 como depositaria judicial del rodado”, destacó Alejandro Vázquez, director de Educación Técnica Profesional de Nivel Secundario, a La Opinión Austral.

Remarcó que la asignación del avión bajo el cuidado del Consejo Provincial de Educación no es casualidad, sino el resultado directo del perfil específico y la trayectoria que posee la Tecnicatura en Aeronáutica de la institución.

“Estamos muy contentos porque de alguna manera hoy concretamos una acción en territorio para que nuestros estudiantes de quinto y sexto año puedan tener un trabajo sólido y concreto para poder llevar a cabo lo que son nuestras prácticas profesionalizantes”, subrayó el funcionario.

Estas instancias prácticas funcionan como el cierre de la especialidad antes de que los alumnos egresen como técnicos aeronáuticos. Vázquez ponderó la iniciativa como un salto cualitativo preponderante que complementa las experiencias en territorio que ya se realizan con actores públicos y privados.

El próximo paso es el proceso de ensamble. FOTO: NICOLÁS WOZNIAK/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Trabajar con un avión de este calibre es un salto más que destacable porque podemos llevar in situ todo aquello que los estudiantes aprenden durante estos seis años de su tecnicatura”, precisó.

La llegada del Cessna generó una gran expectativa tanto en los alumnos como en los padres, tras un proceso de gestión y articulación ágil iniciado entre los meses de abril y mayo bajo la conducción de la presidenta del Consejo, Iris Rasgido. Tras arribar a la localidad al mediodía, la aeronave quedó alojada temporalmente en resguardo en las instalaciones de Vialidad Provincial por razones de seguridad.

El próximo paso consiste en trasladar la unidad a su espacio definitivo para iniciar el proceso de ensamble, debido a que la estructura llegó con sus alas desarmadas y con piezas pendientes de colocación antes de su puesta en marcha.

Traslado y resguardo

Desde Provincia señalaron que la directora provincial de Educación Técnica, Sandra Ortiz, explicó el operativo realizado para recibir y resguardar la aeronave hasta su traslado definitivo a la escuela.

“La llegada generó mucha expectativa en toda la comunidad educativa. Estuvimos trabajando junto al Consejo Provincial de Educación para determinar el lugar más adecuado donde descargarla y garantizar su resguardo”, señaló.

Ortiz detalló que actualmente la aeronave permanecerá en instalaciones de Vialidad Provincial mientras se coordinan los próximos movimientos.

El director de Educación Técnica Profesional de Nivel Secundario, Alejandro Vázquez y la directora provincial de Educación Técnica, Sandra Ortiz. FOTO: GOBIERNO

“Va a quedar en resguardo en los galpones de Vialidad Provincial y se está trabajando articuladamente entre distintos sectores para coordinar la utilización de la grúa, el camión y el espacio donde será depositada hasta su traslado definitivo”, explicó.

Destacó además que esta gestión forma parte de una política sostenida para fortalecer la educación técnica en toda la provincia.

“Las escuelas técnicas de Santa Cruz nos plantean permanentemente la necesidad de contar con equipamiento para desarrollar prácticas profesionalizantes. Desde el INET y el Consejo Provincial de Educación, bajo la conducción de la profesora Iris Rasgido, trabajamos para acercar tanto equipamiento como insumos, que son fundamentales para la formación de nuestros estudiantes”, expresó.