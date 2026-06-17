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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a cuatro años de prisión contra el empresario Juan Carlos Lascurain, expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), y contra el exasesor Juan Marcelo Vargas, en el marco de la causa que investigó el desvío de fondos públicos destinados a la construcción de la denominada “Avenida de los Mineros“, una obra vial que debía unir Río Turbio con 28 de Noviembre y que nunca fue ejecutada.

La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron los recursos extraordinarios presentados por las defensas mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, actual vicepresidente y Ricardo Lorenzetti, ministro del cuerpo judicial.

Tras conocerse el fallo, la fiscal de juicio Fabiana León solicitó al Tribunal Oral Federal N° 7 que ordene la detención de Lascurain y de Vargas. También pidió que se haga efectiva la situación procesal del exintendente de Río Turbio Atanacio Pérez Osuna, cuya condena ya había quedado firme años atrás y quien actualmente permanece detenido.

En paralelo, la Corte confirmó la absolución del excoordinador de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Miguel Ángel Larregina, al rechazar el recurso impulsado por el Ministerio Público Fiscal.

La obra que nunca se construyó

La investigación se centró en el desvío de aproximadamente 50 millones de pesos -a valores de 2015- que debían destinarse a la construcción de siete kilómetros de la denominada Avenida de los Mineros, una vía estratégica para la Cuenca Carbonífera.

Atanacio Pérez Osuna, exinterventor de YCRT, otro de los condenados.

Según se acreditó durante el juicio oral realizado en 2019, los fondos fueron extraídos de YCRT y de los Servicios Ferroportuarios con destino a la empresa Fainser S.A., perteneciente a Lascurain, mediante la emisión de tres cheques librados entre fines de noviembre y principios de diciembre de 2015, en los días previos al cambio de gobierno nacional.

Durante el proceso judicial, Lascurain reconoció haber recibido el anticipo financiero y sostuvo que los recursos fueron utilizados para la contratación de personal y el inicio de tareas preliminares. Sin embargo, la Justicia concluyó que la obra nunca avanzó y que los fondos públicos fueron desviados de su finalidad original.

El primer juicio

La causa se convirtió en el primer juicio oral vinculado a presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a YCRT. En aquella instancia, el Tribunal Oral Federal N° 7 condenó a Lascurain, Pérez Osuna, Vargas, Miguel Ángel Larregina y al entonces intendente de Río Turbio, Horacio Matías Mazú -fallecido durante el proceso- por el delito de peculado.

El exdiputado provincial Matías Mazú (hoy ya fallecido) también había sido enjuiciado en su momento. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Posteriormente, en 2023, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas para la mayoría de los imputados, aunque revocó la sentencia contra Larregina y dispuso su absolución.

Con el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema, las condenas contra Lascurain y Vargas quedaron definitivamente firmes, por lo que ambos deberán cumplir la pena impuesta por la Justicia federal.

La megacausa de YCRT

La investigación por la Avenida de los Mineros constituye una de las derivaciones del expediente principal que analiza presuntos desvíos de fondos millonarios destinados a obras en YCRT durante los gobiernos kirchneristas.

La mega causa de YCRT también involucró al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

Esa causa, que involucra al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y a otros exfuncionarios nacionales, investiga el destino de al menos 264 millones de pesos asignados a distintos proyectos vinculados con la explotación carbonífera en Santa Cruz.

A casi una década de los hechos investigados, el fallo de la Corte Suprema cierra uno de los capítulos judiciales más resonantes vinculados a la administración de recursos públicos en la Cuenca Carbonífera. (Con información de La Nación y La Opinión Austral).